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Araç sahipleri dikkat! Son gün 30 Haziran: Yaptırmayana rekor ceza uygulanacak

Akaryakıt alımlarında plaka bilgilerinin otomatik iletilmesini sağlayan Zorunlu UTTS uygulamasında geri sayım başladı. 30 Haziran’a kadar taşıt tanıma birimini (TTB) taktırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye kadar ceza ödeyebilecek. İşte detaylar

Araç sahipleri dikkat! Son gün 30 Haziran: Yaptırmayana rekor ceza uygulanacak
Begüm Özkaynak

UTTS, akaryakıt alımı sırasında taşıt plaka bilgilerinin otomatik olarak Ödeme Kaydedici Cihaz’a (ÖKC) iletilmesini sağlıyor.

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Taşıtlara takılan TTB, Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) tarafından okunarak plaka bilgisini manuel girişe gerek kalmadan ÖKC’ye aktarıyor. Yakıt alımı sonrası düzenlenen ÖKC fişi, UTTS kapsamında olduğunu gösteren bilgileri içeriyor. Akaryakıt istasyonlarının ise en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve 2 TTO takması zorunlu.

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YAPTIRMAYANLARA 28 BİN TL CEZA

Otomobil yazarı Emre Özpeynirci, “30 Haziran’a kadar TTB montajını yaptırmayan vergi mükellefleri, akaryakıt giderlerini beyan edemeyecek ve 28 bin TL’ye varan ağır cezalarla karşılaşacak” ifadelerini kullandı.

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30 HAZİRAN KRİTİK TARİH: SÜRE DOLUYOR

UTTS Tebliği’ne uymayanlar için 7 bin TL’den 140 bin TL’ye kadar özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek. 1 Temmuz’dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider olarak gösterilemeyecek.

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UTTS internet sitesi üzerinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan taşıt sahiplerinin, akaryakıt harcamalarının gider gösterilip gösterilmemesine bakılmaksızın, 30 Haziran’a kadar montaj işlemlerini bitirmesi gerekiyor. Yetkililer, cezai yaptırımlardan kaçınmak ve mağduriyet yaşanmaması için mükellefleri süre dolmadan harekete geçmeye çağırıyor.

(SÖZCÜ)

Hissenet
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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.06
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
29.65
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.96
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.97
Gazyağı
44.46
Anahtar Kelimeler:
Ceza Araç Akaryakıt ödeme Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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