Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek

Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlemeye karar verdi. Ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri sorgulanacak.

TAŞIT GEÇMİŞİNİ TAKİP ETMEK İÇİN KULLANILACAK

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek.

İL VE İLÇE BAZINDA FARKLI OLACAK

Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.

SORGULAMA YAPILABİLECEK

Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın rayiç değeri ile mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak.

SORUMLU KİŞİ İÇİN BAZI ŞARTLAR

Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. Oluşturulan standart kapsamında; klima, cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara cevap vermemesi, "fonksiyon kaybı" olarak tanımlanacak. Motor veya şanzıman bileşenlerinden gelen tasarım dışı mekanik sesler ise "sesli çalışma" çalışma sayılarak ona göre kayda geçecek. Bir oto parçasının yüzde 30'undan fazlasının dışarıdan boyanmış olması, raporda "boyalı" sayılmasına yol açacak.

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz, en geç 3 gün içinde itirazı kabul veya gerekçeli şekilde reddedecek. İtirazın kabulü halinde; taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek, eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında, aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici yorumlar olmayacak.