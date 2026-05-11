FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek

Ticaret Bakanlığı’nın otomobil ekspertiz hizmetlerini düzenlediği taslağın detayları belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar…

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirlemeye karar verdi. Ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaşacak. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri sorgulanacak.

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek 1

TAŞIT GEÇMİŞİNİ TAKİP ETMEK İÇİN KULLANILACAK

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporlarına ait taşıt kimlik bilgilerini ve ekspertiz sonuçlarını, belirlenen şablona uygun olarak sisteme yükleyecek. Bu veriler yalnızca taşıt geçmişinin takip edilmesi için kullanılabilecek.

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek 2

İL VE İLÇE BAZINDA FARKLI OLACAK

Ticaret Bakanlığı, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarının da görüşünü alarak ekspertiz ücretleri için alt ve üst sınır belirleyebilecek. Bu ücretler, araç sınıfları ile ekspertiz hizmetinin kapsamına göre il veya ilçe bazında farklılaştırılabilecek.

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek 3

SORGULAMA YAPILABİLECEK

Taşıtların tescil, muayene, kilometre, hasar, servis kayıtları ve diğer teknik bilgileri, Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanabilecek. Ekspertiz işletmeleri, ekspertiz raporundaki hata, eksiklik, raporda yer verilmeyen arıza, hasar veya kusurlar nedeniyle taşıtın rayiç değeri ile mevcut durumu arasında oluşan değer farkı veya onarım masraflarından sorumlu olacak.

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek 4

SORUMLU KİŞİ İÇİN BAZI ŞARTLAR

Yetki belgesi başvurusunda bulunan ekspertiz işletmesi sorumlusunun; casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olması gerekecek. Oluşturulan standart kapsamında; klima, cam otomatiği gibi sistemlerin komutlara cevap vermemesi, "fonksiyon kaybı" olarak tanımlanacak. Motor veya şanzıman bileşenlerinden gelen tasarım dışı mekanik sesler ise "sesli çalışma" çalışma sayılarak ona göre kayda geçecek. Bir oto parçasının yüzde 30'undan fazlasının dışarıdan boyanmış olması, raporda "boyalı" sayılmasına yol açacak.

Araç sahipleri dikkat: Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar değişecek 5

5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDEBİLİRSİNİZ

Ekspertiz raporunun hatalı ya da eksik olduğu düşünülürse 5 gün içinde bilgi sistemi üzerinden itiraz edilebilecek. Ekspertiz, en geç 3 gün içinde itirazı kabul veya gerekçeli şekilde reddedecek. İtirazın kabulü halinde; taşıt yeniden muayene edilerek rapor ücretsiz şekilde yenilenecek, eski rapor geçersiz sayılacak. Ekspertiz raporlarında, aracı alan ve satanın pazarlık gücünü etkileyebilecek tavsiye, görüş veya yönlendirici yorumlar olmayacak.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklerden kaynaklı fiyatlamalar etkili oluyorKüresel piyasalarda jeopolitik gerginliklerden kaynaklı fiyatlamalar etkili oluyor
'699'un altına hiç düşmemişti, şimdi 200 TL' Akıllardaki soru yanıt buldu'699'un altına hiç düşmemişti, şimdi 200 TL' Akıllardaki soru yanıt buldu

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Ekspertiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.