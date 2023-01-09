Araç sahipleri için olmazsa olmaz ama fiyatı artık dudak uçuklatıyor! İstanbul'da 10 bin TL'yi aştı bile...

Yeni yılla birlikte trafik sigortası fiyatları da değişti! Megakent İstanbul'da yaşayan araç sahiplerinin ödeyeceği trafik sigortası tutarı 10 bin TL'yi aşarken hasarsızlık indirimi de azaldı. Bilindiği gibi trafik sigortası, tüm araçlar için zorunlu! Kasko talebinde ise büyük düşüş var.

İSTANBUL'DA TRAFİK SİGORTASI BEDELİ 10 BİN TL'Yİ GEÇTİ!

Kazaya karışan araç sahiplerinin ödeyeceği tutar İstanbul'da 10 bin TL'yi aştı! Trafiğe kayıtlı araç sayısı 26 milyonu aştı. Bütün sürücüler zorunlu trafik sigortasını yapmak zorunda. En düşük sigorta bedeli 2 bin 477 lira!

HASARSIZLIK İNDİRİMİ DÜŞTÜ! %32...

İstanbul'da 1. basamak primi 10 bin lirayı aştı. Prim %135 arttı. Hasarsızlık indirimi de düştü. 7. basamak için uygulanan %45'lik indirim %32 olarak belirlendi.

Trafik sigortasının birinci basamağında %135 artırım söz konusuyken bu durum 2. basamakta %90 zam olarak karşımıza çıkıyor. 3. basamakta %45 artırım 5. basamakta %10 indirim 6. basamakta ise %22 indirim var. Yine 7. basamağa da %42 indirim yapıldı.



