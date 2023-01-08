FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Fiyat yarı yarıya düşüyor, maddi kayıp minimuma iniyor! Cep yakan kasko poliçelerinde can alıcı madde: İMM'de "sınırsız" detayı...

Fiyat yarı yarıya düşüyor, maddi kayıp minimuma iniyor! Cep yakan kasko poliçelerinde can alıcı madde: İMM'de "sınırsız" detayı...

08.01.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giderek artan kasko ücretlerinin cep yakmasıyla kimileri trafiğe kaskosuz çıkarken kimileri ise "Olmazsa olmaz" diyor. Kasko ücreti binlerce lira tutuyor ancak belli başlı teminat kalemleri poliçeden çıkarıldığında fiyat yarı yarıya düşebiliyor. Bu noktada uzmanların poliçeden çıkarılmaması yönünde uyarıda bulunduğu İhtiyari Mali Mesuliyet dikkat çekiyor. Öyle ki bu madde sınırsız olarak tercih edildiğinde kaza geçirmesi durumunda sürücünün maddi kaybı minimuma iniyor.

Fiyat yarı yarıya düşüyor, maddi kayıp minimuma iniyor! Cep yakan kasko poliçelerinde can alıcı madde: İMM'de "sınırsız" detayı...

Uzmanlar "Kaskosuz trafiğe çıkmayın" derken vatandaş cep yakan yıllık kasko ücretleri nedeniyle kasko yaptırıp yaptırmamak arasında kalmış durumda. Özellikle son zamanlarda trafiğe kaskosuz çıkan araç sayısında artış gözleniyor. Ancak binlerce tutan bu ücreti kayda değer oranlarda indirmek mümkün.

iStock-1368304394

Fiyatı aracın markasına, modeline, yaşına, fiyatına, sigorta şirketlerine göre bile değişen kasko poliçeleri ana ve ek teminatlardan oluşuyor. Show TV'de yer alan habere göre; çekici hizmeti, ikame araç hizmeti, doğal afet zararlarından vazgeçildiğinde otomatik olarak iniyor.

KASKOSUZ ÇIKAN DA VAR PAZARLIK YAPAN DA

Pazarlık edip bazı maddeleri çıkartarak kaskoya 30 bin TL ödediğini söyleyen bir vatandaş, fiyat için "Yarı yarıya oynadı" dedi.

Arabasının lüks olduğundan söz eden bir vatandaş ise "Araba da biraz lüks olduğu için 100 milyar kasko çıkıyor. Yaptırmadık, Allah'a emanetiz" diye konuştu.

FİYATI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN AMA...

Ne var ki kasko poliçesinden çekici hizmeti, ikame araç hizmeti, doğal afet zararlarından vazgeçildiğinde otomatik olarak iniyor.

Ancak uzmanların hayati önem taşıdığına dikkat çeken bir madde var. İhtiyari Mali Mesuliyet, kasko poliçesinde ek teminat olarak yer alıyor. Bu madde, 777 TL gibi rakamlardan başlayıp yaklaşık 2 bin 250 TL'ye dek çıkabiliyor.

Uzmanlar "İMM poliçenizi trafik sigortanızın yanında yaptırın" çağrısında bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MTV için 31 Ocak uyarısı: Araba sahipleri için süre başladı!MTV için 31 Ocak uyarısı: Araba sahipleri için süre başladı!
‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti‘Sanat eseri' gibi satış! TOGG’un fiyatı için hesaplar değişti
O tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şartO tarihten 3 gün sonra... '15 bin TL...' EYT promosyonunda önemli şart
Anahtar Kelimeler:
Zorunlu trafik sigortası kasko poliçe nedir

En Çok Okunan Haberler

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

Cristiano Ronaldo maç 2-0 olduktan sonra stadyumu terk etti

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık!

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Memur ve emekliye ek zam geliyor! Oran ve tarih...

Bir günde zam yaptılar! Uyarı geldi

Bir günde zam yaptılar! Uyarı geldi

Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler! ‘İzin vermeyecekler…’

Petrol fiyatları için çok konuşulacak sözler! ‘İzin vermeyecekler…’

Asgari ücret zammı sonrası 2.952 TL olmuştu: Bağ-Kur prim ödemeleri için indirim ve yıpranma payı talebi

Asgari ücret zammı sonrası 2.952 TL olmuştu: Bağ-Kur prim ödemeleri için indirim ve yıpranma payı talebi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.