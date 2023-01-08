Fiyat yarı yarıya düşüyor, maddi kayıp minimuma iniyor! Cep yakan kasko poliçelerinde can alıcı madde: İMM'de "sınırsız" detayı...

Uzmanlar "Kaskosuz trafiğe çıkmayın" derken vatandaş cep yakan yıllık kasko ücretleri nedeniyle kasko yaptırıp yaptırmamak arasında kalmış durumda. Özellikle son zamanlarda trafiğe kaskosuz çıkan araç sayısında artış gözleniyor. Ancak binlerce tutan bu ücreti kayda değer oranlarda indirmek mümkün.

Fiyatı aracın markasına, modeline, yaşına, fiyatına, sigorta şirketlerine göre bile değişen kasko poliçeleri ana ve ek teminatlardan oluşuyor. Show TV'de yer alan habere göre; çekici hizmeti, ikame araç hizmeti, doğal afet zararlarından vazgeçildiğinde otomatik olarak iniyor.

KASKOSUZ ÇIKAN DA VAR PAZARLIK YAPAN DA

Pazarlık edip bazı maddeleri çıkartarak kaskoya 30 bin TL ödediğini söyleyen bir vatandaş, fiyat için "Yarı yarıya oynadı" dedi.

Arabasının lüks olduğundan söz eden bir vatandaş ise "Araba da biraz lüks olduğu için 100 milyar kasko çıkıyor. Yaptırmadık, Allah'a emanetiz" diye konuştu.

FİYATI DÜŞÜRMEK MÜMKÜN AMA...

Ne var ki kasko poliçesinden çekici hizmeti, ikame araç hizmeti, doğal afet zararlarından vazgeçildiğinde otomatik olarak iniyor.

Ancak uzmanların hayati önem taşıdığına dikkat çeken bir madde var. İhtiyari Mali Mesuliyet, kasko poliçesinde ek teminat olarak yer alıyor. Bu madde, 777 TL gibi rakamlardan başlayıp yaklaşık 2 bin 250 TL'ye dek çıkabiliyor.

Uzmanlar "İMM poliçenizi trafik sigortanızın yanında yaptırın" çağrısında bulunuyor.

