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Araç sahipleri için süre doluyor! Zamlı ödemek istemeyenler için son tarih

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 14:57
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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemesi için süre dolmak üzere. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü son buluyor. Bu nedenle gecikme zammı ödemek istemeyenlerin 31 Ocak'a kadar ödeme işlemini tamamlaması gerekiyor.

Araç sahipleri için süre doluyor! Zamlı ödemek istemeyenler için son tarih

MTV son ödeme tarihi yaklaştı. 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Ödeme süreci 31 Ocak'a kadar sürecek. Ancak zamanında ödeme yapmayanlara gecikme faizi uygulanıyor.

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MTV'DE GECİKME ZAMMI

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödeme süresinin 31 Ocak Cuma günü son bulduğunu söyledi.

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Gecikme zammı oranının aylık yüzde 4,5 a çıkarıldığını ve gecikilen her gün için gecikme zammı hesaplandığını hatırlatan Serdar, vatandaşların süresi içerisinde ödeme yapmasının önemine işaret etti.

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MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Serdar, ödemelerin dijital vergi dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından, vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla, PTT şubelerine yapılabileceğini sözlerine ekledi. (İHA)

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