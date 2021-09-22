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Araç sayısında dikkat çeken artış! Bu ilimizde her iki kişiye bir araba düşüyor

22.09.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 548 bin 119’a ulaştı. 2020 verilerine göre nüfusu bir milyon 773 olan şehirde her iki kişiye bir araç düşüyor.

Araç sayısında dikkat çeken artış! Bu ilimizde her iki kişiye bir araba düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da toplam araç sayısı 547 bin 119’a ulaştı.

2020 yılı Ağustos ayında toplam araç sayısı 520 bin 067 iken, 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 547 bin 119’a ulaştı.

OTOMOBİL SAYISI YÜZDE 4,7 ARTTI

Otomobil sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artışla 224 bin 239’a ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 224 bin 239 adet otomobil, 9 bin 500 adet minibüs, 4 bin 339 adet otobüs, 80 bin 105 adet kamyonet, 10 bin 375 adet kamyon, 181 bin060 adet motosiklet, 35 bin 953 adet traktör ve Bin 548 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir. Oransal olarak en fazla artış yüzde 20,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 10 bin 943 adet ile motosiklette gerçekleşti.

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11 BİN 532 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

2021 yılı Ağustos ayında Muğla’da toplam 11 bin 532 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 6 bin 603 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 2 bin 432 adet ile motosiklet, Bin 752 adet ile kamyonet, 271 adet ile traktör, 217 adet ile minibüs, 131 adet ile kamyon, 91 adet ile otobüs ve 35 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

2 BİN 015 TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

2021 yılı Ağustos ayında toplam 2 bin 015 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada Bin 128 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 583 adet ile otomobil, 221 adet ile kamyonet, 52 adet ile traktör, 26 adet ile kamyon, 3 adet ile minibüs ve 2 adet ile otobüs geldi.

Kaynak: İHA

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Muğla
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