Avrupa pazarına açılmıştı! Togg'un yurt dışına sevkiyatları başladı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Avrupa'daki ilk pazarı Almanya'da satışa çıktı. Togg'un açıklamasına göre araç siparişleri Trugo uygulaması üzerinden alınacak. Almanya'da satışı yapılan modellerin teslimatlarının Ocak 2026'da başlayacağı duyuruldu.

GEBZE İSTASYONUNDA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!

Avrupa pazarına açılan Togg'un yurt dışına sevkiyatları başladı. Togg otomobilleriyle dolu tren, Marmaray’ın Gebze istasyonunda böyle görüntülendi.

FİYATLAR MODEL VE DONANIMA GÖRE DEĞİŞİYOR

Togg'un her iki modelin de arkadan itişli, standart menzilli Vi versiyonu 34 bin 295 Euro'dan (1.669.021,05 TL) satışa çıktı.

Uzun menzilli, arkadan itişli Vi versiyonunun fiyatı 40 bin 118 Euro (1.952.406,66 TL), V2 donanım paketine sahip uzun menzilli modellerin fiyatı ise 41 bin 200 Euro (2.005.063,92 TL) olarak açıklandı.

SIRADAKİ DURAK FRANSA VE İTALYA

Togg, Avrupa açılımında ilk adımı Almanya ile atarken sıradaki hedefin Fransa ve İtalya olduğu kaydedildi.

5 YILDIZLI GÜVENLİK

IAA Mobility 2025'te sergilenen T10X ve T10F, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik konusundaki iddiasını da ortaya koymuştu.