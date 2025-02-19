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Ayda 5-6 tane satıyorlar! İkinci el araçta hareketlilik için tarih verdi... Sıfır araçta indirim ve kampanya etkiledi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 10:51
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Sıfır araçlarda yapılan kampanya ikinci el piyasasını ve galerici esnafını etkiledi. İkinci el araç piyasasının yaza doğru hareketleneceğini öngördüklerini belirten galeri esnafı Kamil Pala, "Şu anda aylık olarak toplamda 5-6 araç satışı yapıyoruz. Piyasanın yaz girişine doğru daha çok hareketleneceğini düşünüyorum" dedi.

Ayda 5-6 tane satıyorlar! İkinci el araçta hareketlilik için tarih verdi... Sıfır araçta indirim ve kampanya etkiledi

Sıfır araçlarda olan indirim ve kampanyalar, ikinci el piyasasını etkiliyor. Sıfır araçlara yapılan indirim sonrası vatandaşlar, araç alırken ikinci elden ziyade sıfır araçları tercih ediyor. Geçen yıla göre bu sene yaz aylarında araç piyasasının yükseleceğini ifade eden galerici esnaf Kamil Pala, "Nisan ve mayıs ayında ikinci el araç satışlarının yükseleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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Esnaf Kamil Pala, "Bu bir sene içerisinde piyasa kırgın ve durgun. Şu an sıfır araçlar da olan indirim ve kampanyalar faiz oranlarının yüksek olması, altın ve doların hareketlenmesi ikinci el piyasasını etkiliyor" dedi.

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Pala "Ayrıca, ikinci el satışlarında sigorta ve maliyetlerin artması bizi de etkiledi. Bu da şu anda, alım ve satımımızı durduruyor. Bundan sonraki süreçte, mart ve nisan ayları gibi piyasanın biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Bunlar da faiz oranlarının düşmesine bağlı. Faiz oranları düşmesi ve altın dolar kurlarında durgunluk yaşanması durumu, ikinci el piyasasına yansıyacaktır ve o zaman hareketlilik başlayabilir" şeklinde konuştu.

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Devamında Pala "Ancak şu an bir hareketlenme olacağını düşünmüyorum. Haftada 1-2 araç, ay olarak ise toplamda 5-6 araç satışı yapıyoruz. Piyasanın yaz girişine doğru, daha çok hareketleneceğini düşünüyorum" dedi. (İHA)

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