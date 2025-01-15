Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat! Beş seneden on seneye çıkarıldı, %40 detayı...

Türkiye'de engelli muafiyeti konusunda yarar sağlamak isteyen binlerce kişi yaşı ilerlemiş aile bireyleri üzerinden otomobil satın alıyor. Kimisi babaannesi kimisi dedesi için araç alıyor.

ELDE TUTMA SÜRESİ ON YIL OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre engelli istisnası kapsamında alınan araçlar için elde tutma süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. %90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireyleri bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

KRİTİK DETAY: %40!

Yine bu karar kapsamında engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnasına da %40 yerlilik şartı getirildi.