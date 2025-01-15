FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat! Beş seneden on seneye çıkarıldı, %40 detayı...

Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat! Beş seneden on seneye çıkarıldı, %40 detayı...

15.01.2025 10:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır gündemde olan ÖTV değişikliğiyle ilgili süreç tamamlandı, dün gece Resmi Gazete'de yayımlandı! Buna göre engellilere sağlanan ÖTV muafiyetiyle alınan araçları elde tutma süreleri 5 seneden 10 seneye çıkarıldı. Ayrıca %40 detayı da dikkat çekici!

Babaannesi dedesi adına araba almak isteyenler dikkat! Beş seneden on seneye çıkarıldı, %40 detayı...

Türkiye'de engelli muafiyeti konusunda yarar sağlamak isteyen binlerce kişi yaşı ilerlemiş aile bireyleri üzerinden otomobil satın alıyor. Kimisi babaannesi kimisi dedesi için araç alıyor.

ELDE TUTMA SÜRESİ ON YIL OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre engelli istisnası kapsamında alınan araçlar için elde tutma süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı. %90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor.

Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireyleri bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.

2024 yılında 1 milyon 561 bin TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43,93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmişti.

iStock-1346188786

KRİTİK DETAY: %40!

Yine bu karar kapsamında engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnasına da %40 yerlilik şartı getirildi.

Haber Anketi: Engelli aracı alım süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?

Olumlu etkileri olacaktır.
Olumsuz etkileri olacaktır.
Bilmiyorum.
Bu değişiklik benim için önemli değil.
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Otomobil kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Büyük zam yolda! Geldi mi gelecek mi derken... O sınır aşılıyor

Büyük zam yolda! Geldi mi gelecek mi derken... O sınır aşılıyor

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Hükümet harekete geçti: Yeni sistemin ilk detayları belli oldu

Çalışma saatleri kısalıyor mu? Hükümet harekete geçti: Yeni sistemin ilk detayları belli oldu

Yüzde 50'den fazla zamlandı... Söylentisi bile fiyatları uçurdu! Uyarı geldi: Paranızı boşa harcamayın

Yüzde 50'den fazla zamlandı... Söylentisi bile fiyatları uçurdu! Uyarı geldi: Paranızı boşa harcamayın

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.