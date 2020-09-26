Bagajı en geniş 5 sedan araba listesi

Günümüzde araba alırken birçok özelliğe bakılıyor. Araba alırken en çok dikkat edilen şeylerden biri yakıt tüketimi diğeri de bagaj hacmidir. Özellikle kabalık aileler geniş bagaj hacmine sahip araçları tercih etmek istiyor. Bir de şöyle bir gerçek var ki ülkemizde sedan araba seçenekleri çok popüler. En fazla tercih edilen karoser seçeneği açık ara farkla sedan. Peki, hangi sedanın bagajı büyük? Geniş bagajlı sedan araba listesi arayanlar için bagajı en geniş 5 sedan arabayı bulduk.

BAGAJI EN GENİŞ 5 SEDAN ARABA

Sedan sınıfında satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerine göre değerlendirdik. Renault Talisman bagajı, Skoda Superb bagajı, Passat bagajı, Egea sedan bagajı gibi aramalarınıza net bir karşılaştırma sunuyoruz. Bakalım, bagajı en büyük sedan hangisi?

1- RENAULT TALISMAN

Renault Talisman dudak uçuklatan bagaj hacmiyle listemizin 1. sırasında! Renault Talisman bagaj hacmi 608 litre! Bu oldukça geniş bagajı ile Talisman, en geniş bagajlı sedan araba ünvanını bileğinin hakkıyla kazanıyor. Koltukların yatırılması ile 608 litreden 1022 litrelik bagaj hacmine çıkabilen Talisman, her türlü yüke hazır!