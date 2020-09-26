Bagajı en geniş 5 sedan araba listesi

Günümüzde araba alırken birçok özelliğe bakılıyor. Araba alırken en çok dikkat edilen şeylerden biri yakıt tüketimi diğeri de bagaj hacmidir. Özellikle kabalık aileler geniş bagaj hacmine sahip araçları tercih etmek istiyor. Bir de şöyle bir gerçek var ki ülkemizde sedan araba seçenekleri çok popüler. En fazla tercih edilen karoser seçeneği açık ara farkla sedan. Peki, hangi sedanın bagajı büyük? Geniş bagajlı sedan araba listesi arayanlar için bagajı en geniş 5 sedan arabayı bulduk.
Sedan sınıfında satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerine göre değerlendirdik. Renault Talisman bagajı, Skoda Superb bagajı, Passat bagajı, Egea sedan bagajı gibi aramalarınıza net bir karşılaştırma sunuyoruz. Bakalım, bagajı en büyük sedan hangisi?
Renault Talisman dudak uçuklatan bagaj hacmiyle listemizin 1. sırasında! Renault Talisman bagaj hacmi 608 litre! Bu oldukça geniş bagajı ile Talisman, en geniş bagajlı sedan araba ünvanını bileğinin hakkıyla kazanıyor. Koltukların yatırılması ile 608 litreden 1022 litrelik bagaj hacmine çıkabilen Talisman, her türlü yüke hazır!
Skoda’nın sevilen sedan modeli Superb geniş bagaj hacmi ile Renault’un hemen arkasından listemizdeki yerini alıyor. Skoda Superb bagaj hacmi 595 litre olduğundan kullanıcılara büyük pratiklik sunuyor. Bagajının içerisinde bir şeyler asmak için kancalar ve küçük eşyaları tutturmak için bir de file bulunduran Skoda geniş bagaj hacmi ile oldukça kullanışlı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor.
Listemizin 3. sırasında oldukça popüler bir sedan otomobil olan Volkswagen Passat yer alıyor. VW Passat bagaj hacmi 586 litre olduğundan, neden bu kadar çok tercih edildiğini bizlere bir kez daha gösteriyor. Volkswagen’ın eksiksiz bir sedan olarak tasarladığı Passat, çoğu sedandan oldukça geniş olan bagaj hacmi ile de öne çıkıyor.
Ülkemizde en sık görülen otomobillerden biri olan Fiat Egea aynı zamanda da en geniş bagaj hacmine sahip sedan otomobillerden biri. Zaten oldukça kullanışlı bir araç olan Fiat Egea 520 litrelik bagaj hacmine sahip. Uygun fiyatı ve kullanışlılığı ile öne çıkan böylesine bir otomobilde bir de böyle geniş bir bagaj hacmi görmek gerçekten de çok güzel.
Listemizin son sırasında oldukça küçük bir farkla 4.lüğü kaçıran Civic bulunuyor. Fiat Egea’dan yalnızca 1 litre daha küçük bir bagaj hacmine sahip olan Honda Civic 519 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Spor görünümüyle ortaya çıkan böylesine şık bir otomobilin aynı zamanda da pratik olması ve bu kadar yükü taşıyabilir olması oldukça güzel bir şey.
Bagajı en geniş sedanları listeledik. Geniş bagajlı sedan araç almak isteyenler için sedan araç sınıfında en büyük bagajlı olanları paylaştık. Sizin tercihiniz hangisi?
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