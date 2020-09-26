Bagajı en geniş 5 SUV araç

Listemize en uzun süredir piyasada olan ve en tanınan SUV araçlardan biriyle başlıyoruz, Tiguan. SUV araçların popülaritesinin yükseldiği dönemde Volkswagen, tam tadında tasarladığı Tiguan ile birçok kişinin dikkatini çekmişti. Tiguan hala çok satılan ve sevilen bir SUV olmanın yanında, belki de hiç olmadığı kadar pratik! Aldığınız versiyona göre bagaj kapasitesi değişse de Tiguan modelinin Allspace versiyonu dudak uçuklatıcı bagaj hacmi, onu listenin başına getiriyor. Tiguan Allspace bagajı tam 760 litre . Bu genişlikteki bagajı ile Tiguan, listemizdeki yerini bileğinin hakkıyla kazanmış oluyor.

SUV sınıfında satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerine göre SUV arabaları değerlendirdik. VW Tiguan bagajı, Skoda Kodiaq bagajı, Honda CR-V bagajı, Peugeot 3008 bagajı gibi aramalarınıza net bir karşılaştırma sunuyoruz. Bakalım, bagajı en büyük SUV hangisi ?

SUV araçlar son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Bu araçların diğer türde araçlara sağladıkları üstünlüklerden biri de, kullanıcıya sundukları geniş SUV bagaj kapasitesi . Bu sebeple biz de en geniş bagajlı SUV hangisi çok merak edilen bir konu. Eğer en geniş bagaja sahip SUV araçları merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Satışta olan SUV araçları inceleyerek en geniş bagaja sahip olanları bulup listemizde tanıttık. Sırasıyla bagajı en geniş SUV araçlar listemizi mutlaka gözden geçirin.

2- SKODA KODİAQ BAGAJI

Skoda markasının genel olarak modellerinin bagaj hacimlerine oldukça önem veren bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Kodiaq modelinde de bagaj genişliğinden ödün verilmediğini görüyoruz. Skoda Kodiaq oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip, tamı tamına 720 litrelik bu bagaj ile uzun seyahatlere giderken rahat edeceğiniz kesin! Listemizin en tepesinde olmasa da Kodiaq, fazlasıyla yeterli bir bagaj hacmine sahip.

3- HONDA CR-V BAGAJ HACMİ

SUV araç akımının belki de en güzel örneklerinden biri olan CR-V 561 litrelik bagaj hacmiyle listemizde üçüncü sırada yer alıyor. Güçlü ve modern hatlarıyla tam bir SUV havası veren CR-V, Honda mühendisliği ve teknolojisini SUV araç fikri ile harmanlayıp kullanıcılara sunuyor.

4- PEUGEOT 3008 BAGAJ HACMİ

Ülkemizdeki popüler SUV araçlardan bir diğeri olan 3008 de, listedeki diğer SUV araçlar gibi oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip. 3008’in yenilikçi ve akıcı hatlarının altında 520 litrelik bir bagaj bulunuyor. Peugeot’nun layığıyla tasarladığı ve ürettiği 3008, listemizde 4. sıraya oturuyor.

5- HYUNDAİ TUCSON BAGAJ HACMİ

SUV araç konseptinin Koreli üretici Hyundai tarafından yorumlanması ile ortaya çıkan Tucson ile listemizi sonlandırıyoruz. Modern bir SUV araca yönelik tüm beklentileri karşılaması için tasarlanan Tucson, 513 litrelik geniş bagaj hacmi ile uzun yolculuklarda kullanıcılarını mağdur etmiyor.

Listemizden de görebileceğiniz gibi SUV araçların bagajları genellikle sedan ve HB araçlardan çok daha geniş. VW Tiguan bagajı, Skoda Kodiaq bagajı, Honda CR-V bagajı, Peugeot 3008 bagajı gibi örnekler de bunun kanıtı.



