FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bagajı en geniş 5 SUV araç

Bagajı en geniş 5 SUV araç

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.09.2020 14:48 | Son Güncelleme

Bagajı en geniş 5 SUV araç için bir liste yaptık. Geniş bagajlı SUV araçlar listesi arıyorsanız; buraya bakın!

Bagajı en geniş 5 SUV araç

SUV araçlar son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Bu araçların diğer türde araçlara sağladıkları üstünlüklerden biri de, kullanıcıya sundukları geniş SUV bagaj kapasitesi. Bu sebeple biz de en geniş bagajlı SUV hangisi çok merak edilen bir konu. Eğer en geniş bagaja sahip SUV araçları merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Satışta olan SUV araçları inceleyerek en geniş bagaja sahip olanları bulup listemizde tanıttık. Sırasıyla bagajı en geniş SUV araçlar listemizi mutlaka gözden geçirin.

SUV’larda bagaj kapasitesini merak edenler liste şöyle:

BAGAJI EN GENİŞ 5 SUV ARAÇ

SUV sınıfında satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerine göre SUV arabaları değerlendirdik. VW Tiguan bagajı, Skoda Kodiaq bagajı, Honda CR-V bagajı, Peugeot 3008 bagajı gibi aramalarınıza net bir karşılaştırma sunuyoruz. Bakalım, bagajı en büyük SUV hangisi?

Tiguan-bagaj

1- VOLKSWAGEN TİGUAN BAGAJI

Listemize en uzun süredir piyasada olan ve en tanınan SUV araçlardan biriyle başlıyoruz, Tiguan. SUV araçların popülaritesinin yükseldiği dönemde Volkswagen, tam tadında tasarladığı Tiguan ile birçok kişinin dikkatini çekmişti. Tiguan hala çok satılan ve sevilen bir SUV olmanın yanında, belki de hiç olmadığı kadar pratik! Aldığınız versiyona göre bagaj kapasitesi değişse de Tiguan modelinin Allspace versiyonu dudak uçuklatıcı bagaj hacmi, onu listenin başına getiriyor. Tiguan Allspace bagajı tam 760 litre. Bu genişlikteki bagajı ile Tiguan, listemizdeki yerini bileğinin hakkıyla kazanmış oluyor.

2- SKODA KODİAQ BAGAJI

Skoda markasının genel olarak modellerinin bagaj hacimlerine oldukça önem veren bir marka olduğunu söyleyebiliriz. Kodiaq modelinde de bagaj genişliğinden ödün verilmediğini görüyoruz. Skoda Kodiaq oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip, tamı tamına 720 litrelik bu bagaj ile uzun seyahatlere giderken rahat edeceğiniz kesin! Listemizin en tepesinde olmasa da Kodiaq, fazlasıyla yeterli bir bagaj hacmine sahip.

3- HONDA CR-V BAGAJ HACMİ

SUV araç akımının belki de en güzel örneklerinden biri olan CR-V 561 litrelik bagaj hacmiyle listemizde üçüncü sırada yer alıyor. Güçlü ve modern hatlarıyla tam bir SUV havası veren CR-V, Honda mühendisliği ve teknolojisini SUV araç fikri ile harmanlayıp kullanıcılara sunuyor.

4- PEUGEOT 3008 BAGAJ HACMİ

Ülkemizdeki popüler SUV araçlardan bir diğeri olan 3008 de, listedeki diğer SUV araçlar gibi oldukça geniş bir bagaj hacmine sahip. 3008’in yenilikçi ve akıcı hatlarının altında 520 litrelik bir bagaj bulunuyor. Peugeot’nun layığıyla tasarladığı ve ürettiği 3008, listemizde 4. sıraya oturuyor.

5- HYUNDAİ TUCSON BAGAJ HACMİ

SUV araç konseptinin Koreli üretici Hyundai tarafından yorumlanması ile ortaya çıkan Tucson ile listemizi sonlandırıyoruz. Modern bir SUV araca yönelik tüm beklentileri karşılaması için tasarlanan Tucson, 513 litrelik geniş bagaj hacmi ile uzun yolculuklarda kullanıcılarını mağdur etmiyor.

Listemizden de görebileceğiniz gibi SUV araçların bagajları genellikle sedan ve HB araçlardan çok daha geniş. VW Tiguan bagajı, Skoda Kodiaq bagajı, Honda CR-V bagajı, Peugeot 3008 bagajı gibi örnekler de bunun kanıtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Otonom sürüş teknolojisi hakkında her şey!Otonom sürüş teknolojisi hakkında her şey!
Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?Yıl sonu dolar ne kadar olur? Dolar alınır mı? 2021 dolar tahmini ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Ölü ve yaralılar var
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bankada parası ve altını olanlar dikkat!
Bunu yapan müdür tazminatsız kovuldu
Bunu yapan müdür tazminatsız kovuldu
Bunu koparana 120 bin lira ceza var
Bunu koparana 120 bin lira ceza var
Güncel Nissan Navara fiyat listesi
Güncel Nissan Navara fiyat listesi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
İkinci el araba fiyatları 3 ay içinde düşecek!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
Sıfır araba alacaklar dikkat! Sıfır araç kampanyaları başladı! İşte eylül otomobil kampanyaları 2020!
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
ÖTV zammı sonrası araba fiyatları ne olur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagajı en geniş HB arabalar listesi
En geniş bagaja sahip 5 HB araba
Küçük sınıfta bagajı en büyük üç araba listesi
Bagajı büyük küçük arabalar listesi
Otonom sürüş teknolojisi hakkında her şey!
Otonom sürüş teknolojisi hakkında her şey!
ÖTV'den sonra Nissan Navara fiyat listesi nasıl oldu?
Güncel Nissan Navara fiyat listesi
ÖTV'den sonra Toyota C-HR fiyat listesi
2020 Toyota C-HR fiyat listesi
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı
Ford Puma ST özellikleri ve fiyatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.