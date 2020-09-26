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Bagajı en geniş HB arabalar listesi

OTOMOTİV HABERLERİ  | 26.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bagajı en geniş HB arabalar listesi yaptık. Hatchback karoserde en geniş bagaja sahip olan 5 modeli bulduk.

Bagajı en geniş HB arabalar listesi

Konumuz; geniş bagajlı HB'ler. Geniş bagajlı HB arabalar için bir liste yaptık.

Günümüzde hatchback araba alırken kullanışlılık çok önemli. Kolay park edilsin, pratik olsun ve bir de bagajı filan yeterli olsun istenir. Kullanışlılık söz konusu olunca bagaj genişliği öne çıkıyor. Eğer bir hatchback araba almak istiyor ve bagajı en geniş hatchback arabaları merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda bagajı en geniş 5 hatchback araba ne? sorusuna yanıt verdik. Şu an satılmakta olan hatchback tipi arabaları inceleyerek bagajı en geniş HB arabayı tespit edip listeledik. Bakalım, hangi HB'lerin bagajları daha geniş?

BAGAJI EN GENİŞ HB ARABALAR

Hatchback sınıfında satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerine göre değerlendirdik. Fiat Egea HB bagajı, Honda civic bagajı, Peugeot 308 bagajı, Renault Megane HB bagajı ve VW Golf bagajı gibi aramalarınıza net bir karşılaştırma sunuyoruz. Bakalım, bagajı en büyük hatchback hangisi?

1- FİAT EGEA HB BAGAJI NASIL?

Türk kullanıcısının gönlünü kazanan Egea, konu bagaj hacmi olunca da kullanıcıları üzmüyor. Dışarıdan bakıldığında pek belli olmasa da Egea HB bagajı 440 litrelik alan sunuyor. Yani Egea'nın HB'inin bagajı devasa denebilecek bir bagaja sahip. Bir hatchback araba için düşünüldüğünde oldukça yüksek bir bagaj hacmine sahip olan Egea Hatchback, listenin başında yer almaya hak kazanıyor.

2- HONDA CİVİC HB BAGAJI NASIL?

Ülkemizdeki bir diğer çok tutulan otomobil modeli olan Civic Hatchback de listemizde yer alıyor. Fiat Egea’nın hemen arkasından gelen Honda Civic'in bagajı 420 litrelik alanla önemli. Tasarımı ve sportif duruşuyla öne çıkan Civic Hatchback, bunları yaparken kullanışlılığından ödün vermeyerek kullanıcılara oldukça büyük bir bagaj imkanı tanıyor.

3- PEUGEOT 308 BAGAJI NASIL?

Dışarıdan bakıldığında kolayca anlaşılmasa da aynı Civic gibi Peugeot 308 bagaj hacmi de 420 litre. Yani her ne kadar 3. sırada da olsa aslında Civic HB bagajı ile 308 bagajının berabere kaldıklarını söyleyebiliriz! Oldukça yalın ve sade bir tasarıma sahip olan 308, kolay kullanımı olan pratik bir hatchback isteyip bagajdan da ödün vermek istemeyenler için güzel bir tercih olabilir.

4-RENAULT MEGANE HB BAGAJI NASIL?

Renault Megane yıllardır yollarda olan ve defalarca güncellenen bir otomobil. En son tasarımıyla da oldukça dramatik bir görünüme kavuşan Megane, hala oldukça pratik bir araç. Renault Megane HB bagajı da 384 litrelik kullanım alanı sunuyor. Renault’un tasarımı böylesine değiştirmesine rağmen bagajı yinede büyük tuttuğunu görmek gerçekten de çok güzel.

5- VOLKSWAGEN GOLF BAGAJI NASIL?

Hatchback denince akla ilk gelen arabalardan biri olan Volkswagen Golf'un bagajı 380 litrelik hacmi ile oldukça geniş bir kullanım alanı sunuyor. Her güncelleme de minimal seviyede tasarım değişikliğine de uğrasa, teknolojik bakımdan sürekli gelişen ve ilerleyen Golf halen alınabilecek en iyi hatchback otomobiller arasında.

Listemizden de görebileceğiniz gibi Hatchback araçlar küçük yapılarına rağmen yeterli genişlikte bagaj hacimlerine sahipler. Fiat Egea HB bagajı ile yeterli Hb seçeneklerinden biri. Yine Honda Civic HB bagajı /Peugeot 308 bagajı / Renault Megane HB bagajı / VW Golf bagajı da oldukça yeterli görünüyor.

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