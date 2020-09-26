Bagajı en geniş HB arabalar listesi

Konumuz; geniş bagajlı HB'ler. Geniş bagajlı HB arabalar için bir liste yaptık.

Günümüzde hatchback araba alırken kullanışlılık çok önemli. Kolay park edilsin, pratik olsun ve bir de bagajı filan yeterli olsun istenir. Kullanışlılık söz konusu olunca bagaj genişliği öne çıkıyor. Eğer bir hatchback araba almak istiyor ve bagajı en geniş hatchback arabaları merak ediyorsanız doğru yere geldiniz. Bu yazımızda bagajı en geniş 5 hatchback araba ne? sorusuna yanıt verdik. Şu an satılmakta olan hatchback tipi arabaları inceleyerek bagajı en geniş HB arabayı tespit edip listeledik. Bakalım, hangi HB'lerin bagajları daha geniş?

BAGAJI EN GENİŞ HB ARABALAR

Hatchback sınıfında satılmakta olan araçları inceleyerek bagaj genişliklerine göre değerlendirdik. Fiat Egea HB bagajı, Honda civic bagajı, Peugeot 308 bagajı, Renault Megane HB bagajı ve VW Golf bagajı gibi aramalarınıza net bir karşılaştırma sunuyoruz. Bakalım, bagajı en büyük hatchback hangisi?

1- FİAT EGEA HB BAGAJI NASIL?

Türk kullanıcısının gönlünü kazanan Egea, konu bagaj hacmi olunca da kullanıcıları üzmüyor. Dışarıdan bakıldığında pek belli olmasa da Egea HB bagajı 440 litrelik alan sunuyor. Yani Egea'nın HB'inin bagajı devasa denebilecek bir bagaja sahip. Bir hatchback araba için düşünüldüğünde oldukça yüksek bir bagaj hacmine sahip olan Egea Hatchback, listenin başında yer almaya hak kazanıyor.