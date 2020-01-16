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Bakan Dönmez'den yerli otomobil açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 16.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" dedi.

Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Çatı santralleri için 1300 başvuru aldık"

Dönmez, "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak"

YEKDEM'in devam edeceğini ama aynı şartlarda olmayacağını bildiren Dönmez, "Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız." şeklinde konuştu.

KAYNAK:AA

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yerli otomobil, elektrikli otomobil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
ORTADA FABRİKANIN ÇİVİSİ BİLE YOK AMA HAYALLER VE GERÇEKLER AAAH AH CANIM TÜRKİYEM
bizim milletimiz gazla çalışıyor normaldir yöneticilerin de haklı gazlamaktan başka birşey yapmaması cancağızım.
ne anlatıyorsunuz uyumaktan yorulduk ama millet olarak.bu masalları kendinize anlatın birazda bu millet nefes alsın.2045 yılındada uçan araba olacak türkiyede hidrojen yakıtlı hemde 2 milyon adet.sen git kahinlik yap arkadaşım boş yapma.
Türkiyede bu kadar arabanın elektrik ihtiyacını sağlayacak bir alt yapı yok. Bu ciddi bir maliyettir.
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