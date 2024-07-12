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Bakan Kacır duyurdu! 1 milyar dolarlık yatırımın ardından bir dünya deviyle daha imza kapıda! 'Sürpriz olmaz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 11:57
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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı. 1 milyar dolarlık yatırımın ardından bir dünya devinden daha yatırım geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sürpriz olmaz" diyerek duyurdu.

Bakan Kacır duyurdu! 1 milyar dolarlık yatırımın ardından bir dünya deviyle daha imza kapıda! 'Sürpriz olmaz'

Yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli otomobil ithalatında, ek mali yükümlülük uygulanmayacak. İstisna uygulamasının ardından Çinli otomotiv devlerinden peş peşe yatırım kararları geliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yeni yatırım müjdesini verdi. Bakan Kacır, "Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz" dedi.

Cnbc-e yayınına katılan Bakan Kacır'ın BYD'nin Türkiye yatırımına ilişkin olarak, "Hafta başında imzaladığımız anlaşma hepimiz için yeni bir umut kaynağı oldu. Türkiye olarak çok güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisiyiz. Türkiye'de toplam 13 marka üretim faaliyetini sürdürüyor. Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de." diye konuştu.

Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk.

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"BYD'NİN TEŞVİKİNE İLİŞKİN HAFTAYA KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILACAK"

Yatırımcıların Türkiye'nin adım atması için önemli bir enstrüman. BYD doğrudan 5 bine dolaylı 25 bin istihdamdan bahsediyoruz. Böyle yatırımları teşvik edeceğiz. Her bir proje için terzi usulü destek veriyoruz. Önümüzdeki haftalarda BYD'nin yatırım teşvikine ilişkin haftaya daha kapsamlı paylaşımlar yapacağız. Teşviklerde yatırım yeri temini için kolaylıklar sunuyoruz. İstihdama yönelik vergi uygulamalarına yönelik desteklerimiz de var. Renault'nun mevcut fabrikada üretim düzeyini artırma planı var. Yeni nesil araç modellerini Türkiye'de üretme planları var.

"İÇTEN YANMALI ÜRETİMİN PAYINI AZALTMAK İSTİYORUZ"

Önümüzdeki dönemde hibrit ve elektriklide Türkiye'de üretimin payını artırmak istiyoruz. İçten yanmalı üretiminin payını adım adım azaltmak istiyoruz. Bu yolda daha hızlı koşmak istiyoruz. Şarj istasyonlarının yayılması konusunda çok ciddi atak yaptık. Elektrikli araç kullanım alışkanlıkları artıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin yeşil dönüşümde planlı hareket ettiğini gösteriyor. BYD gibi başka markaların da yeni teknoloji yatırımlarını hızlandırması için gayret göstereceğiz.

"BİRİYLE DAHA İMZA YAKINDA OLABİLİR"

"Yeni yatırım haberi gelir mi?" sorusuna Bakan Kacır, "Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz." yanıtını verdi.

"YENİ TEŞVİK ÇERÇEVESİ OLUŞTURACAĞIZ"

Ulusal sanayi alanları master planı hazırlıyoruz. Planlı sanayi alanlarının ölçeğini büyüteceğiz. Hızla sanayi alanlarının yatırımcılara sunulabilecek şekilde hazırlanması önemli. Farklı finansman yöntemleri üzerine de çalışıyoruz. Uluslararası endüstri bölgesi kurucularını Türkiye'ye getirmeye yönelik adımlar atabilri miyiz? Önümüzdeki dönemde yeni bir teşvik çerçevesi oluşturacağız. Yüksek teknoloji teşvik programı ilan edeceğiz. Batarya, çip gibi alanlarda Türkiye'nin üretim kabiliyetini artırmak istiyoruz. Rekabet gücümüzü koruyacak Ar-Ge yatırımlarının planlara dahil edilmesini istiyoruz. Biraz daha samuray tipi bir sanayi politikası uygulayacağız. Onların gelmesini beklemeksizin biz onlara koşarak gideceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Çin vergi
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