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Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı açıklaması

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.11.2020 12:29 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak." dedi.

Bakan Mustafa Varank'tan Türkiye'nin Otomobili'nde yerlilik oranı açıklaması

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) EXPO 2020 Ticaret Fuarı" Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Varank, güçlü teşkilat ağı ve yürüttüğü projelerle her zaman farkını ortaya koyan MÜSİAD'ın, EXPO 2020 fuarıyla yine ses getirecek bir başarıya imza atacağını söyledi.

Kurulan teknolojik altyapı sayesinde etkinliğe fiziki olarak gelemeyenlerin online takip edebileceğini dile getiren Varank, fiziki katılımcılar için tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını, buna rağmen herkesin kişisel olarak çok dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

Varank, MÜSİAD Expo'da kendisini bu yıl ekstra heyecanlandıran yeniliğin, "ilk kez açılan Girişimcilik Alanı" olduğunu kaydederek, burada Türkiye'nin gelecek vadeden parlak girişimcilerinin, dünyanın dört bir yanından yatırımcılarla buluşacağını, yatırım sermayesi ile akıl sermayesinin bir araya geleceğini, yenilikçi işlerin ölçek kazanarak dünyaya açılma fırsatı yakalayabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı işler başta olmak üzere, girişimcilik alanında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Varank, girişimcilik alanında verdikleri desteklerden bahsetti.

'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NDE ÇOK ÖNEMLİ BİR PROJEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bakan Varank, MÜSİAD EXPO'nun bir diğer sürprizinin de "Türkiye'nin Otomobili" olduğunu belirterek, yurt içi ve yurt dışından gelecek katılımcılarım Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standında epeyce vakit harcayacağını söyledi.

Türkiye'nin Otomobili projesinin araba üretmenin çok daha ötesinde bir vizyona sahip olduğunu dile getiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz iddiamızı ortaya koyduk ve adeta sıfırdan bir mobilite ekosistemi kurmak için yola çıktık. Pek çok yerli tedarikçi şimdiden TOGG ailesine katıldı. Tedarikçilerin içinde daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, startuplar var. Batarya üretimi de küresel bir markayla iş birliği halinde ülkemizde gerçekleşecek."

Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne yönelik eleştirilere değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çokça gündeme getiriliyor, TBMM'de de son bütçe tartışmalarında muhalefet milletvekilleri sıkça gündeme getirdi. Şunu iddia ediyorlar: Bu arabanın birtakım parçaları yurt dışından getiriliyorsa bu nasıl yerli araç oluyor. Şunun farkında değiller. Dünyada rekabetçi bir ortam var. Bu otomobilin fikri mülkiyet hakları, mühendisliği, yönetici kararları tamamen Türkiye'ye ait. Biz burada yabancı bir ürünü getirip araca entegre etmemiz gerekiyorsa bundan asla çekinmeyiz. Çünkü biz dünyada rekabetçi olacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun gereği neyse onu da yapmaktan çekinmeyiz."

Varank, TOGG ile sürekli iletişim halinde olduklarını kaydederek, "Bu araçlar 2022'nin sonunda yola çıktığında yerlilik oranı yüzde 51 olacak. 2026 yılında yerlilik oranı yüzde 68 seviyelerine çıkacak." dedi.

'SALGINLA MÜCADELEDE TOPLUMUMUZUN NEREDEYSE TÜM KESİMLERİNE DOKUNDUK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, salgınla birlikte aslında hiç de alışık olmadıkları bir düzene ayak uydurmaya çalıştıklarını belirterek, küresel ticaretteki ve global ekonomideki daralmalardan bahsetti.

Türkiye'nin gelişmiş ülkelere kıyasla salgın sürecini daha iyi yönettiğini dile getiren Varank, "Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik durumunu da dikkate alıyoruz. İstihdam, finansa erişim ve sosyal yardım politikalarımızla toplumun neredeyse tüm kesimlerine dokunduk." diye konuştu.

İmalat sanayisinde kapasite kullanımının, siparişlerin, üretim ve ihracatın güçlü bir ivme yakalandığını aktaran Varank, şu bilgileri verdi:

"Daha da önemlisi, sabit yatırımlarda ciddi artış görüyoruz. Reel sektörün yatırım talebi, ocak-ekim döneminde geçen seneye göre yüzde 21 arttı. İlk 10 ayda 159 milyar liralık sabit yatırım için 8 bin 396 teşvik belgesi düzenledik. Altını özellikle çizmek istediğim bir husus var. Bizim en temel önceliğimiz, üretim cephesinde kalıcı ve güçlü bir toparlanmayı yakalayarak istihdamda ciddi artışlar sağlamak."

Varank, ekonomi yönetiminden sorumlu tüm bakanlıkların, sıkı bir koordinasyon ve ekip ruhuyla çalıştığını, güç birliğiyle üstesinden gelemeyecekleri hiçbir sorunun bulunmadığını söyledi.

Salgının Avrupa ve Türkiye'deki seyrine bağlı olarak alınan kısıtlama kararlarının ülkeyi etkileyebileceğini dile getiren Varank, "Dolayısıyla ihraç pazarlarımızın çeşitlendirilmesi önem kazanıyor. İşte MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor." dedi.


BAKAN VARANK'TAN TOGG VE KARAVAN STANDINA ZİYARET

Bakan Varank, açılış etkinliğinin ardından beraberindeki heyetle TOGG standını ziyaret ederek Türkiye'nin Otomobili'nin üretim sürecine ilişkin yetkililer ile fikir alışverişinde bulundu.

Koronavirüs sürecinde önemi artan karavanlara ilişkin MÜSİAD tarafından hayata geçirilen Karavan Park Projesi'nin tanıtıldığı standa uğrayan Varank, ilgililerden bilgi aldı.

MÜSİAD Kadın ve Genç MÜSİAD stantlarını da ziyaret eden Varank, burada fotoğraf çektirdi.

KAYNAK:AA

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