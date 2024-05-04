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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'de en çok araç o köprüden geçiyor!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.05.2024 11:53
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2023 yılı karayolları trafik hacim istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, Türkiye'de en çok aracın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçti. Ayrıca Uraloğlu, "2023 yılından bu yana ülke genelindeki trafik hacmi yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt kilometre değerine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'de en çok araç o köprüden geçiyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı yol ağında gerçekleşen trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçiş noktalarında hizmet veren bazı akslarda artış gösterdiğini belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını söyledi. Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik hacmi 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise 190 bin araca ulaştığını belirterek, “2003 yılından bu yana ülke genelindeki trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt x km değerine ulaştı. Karadeniz Sahil Yolu’nda en fazla yoğunluk yaşanan kesim Trabzon geçişi oldu. Burada trafik hacmi 90 bin dolayında gerçekleşti” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Trafik Hacim Bilgileri istatistiklerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye’de ulaşımın tüm modlarında çağ atlatan yatırımlar ve atılımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, karayollarının, ulaşım yatırımlarının lokomotifi olduğunu söyledi. Uraloğlu, karayollarında yapılan yüksek standartlı yollarla Türkiye’nin dört bir yanında konforlu ve güvenli ulaşımı sağladıklarının altını çizerek, “Ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Vatandaşlarımız artık yolculuklarında karayolunu da tercih ediyor.” diye konuştu.

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"TRAFİK HACİMLERİ METROPOL GEÇİŞLERİNDE ARTIYOR"

Ülke genelinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında gerçekleştirilen ölçümlerde trafik hacimlerinin metropol geçişlerinde ve Karadeniz Sahil Yolu gibi bölgesel hizmet veren akslarda artış görüldüğünün altını çizen Bakan Uraloğlu, “En çok trafik hacmi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik hacmi 240 bin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise 190 bin oldu. İstanbul-Tekirdağ Devlet Yolu’nun bazı kesimlerinde Yıllık Ortalama Günlük Trafik (YOGT) miktarı 100 bini aştı. İstanbul-Kocaeli Devlet Yolu’nun çeşitli noktalarında 70 bini aşmaktadır. İstanbul Havalimanı’na bağlantı sağlayan yol kesiminde ise trafik 100 bini geçti” ifadelerini kullandı.

"ANKARA HAVALİMANI GÜZERGAHINI KULLANAN ARAÇ SAYISI GÜNDE 70 BİNİ BULDU"

Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarlarının yüksek olduğu kesimlere dair açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, “İzmir şehir merkezindeki KGM sorumluluğundaki bazı kesimlerde trafiğin 70 binin üzerine çıktı. Konya şehir geçişindeki kesimlerde trafik 100 bini aşıyor. Ankara-Sincan-Yenikent güzergahındaki bazı kesimlerde 100 binin üzerine çıktı. Ankara Havalimanı’na erişim sağlayan güzergahta bazı kesimlerde ise günlük araç sayısı 70 bini aştı. Ankara-Gölbaşı arasında da her gün 80 bin araç seyahat etti. Ankara’yı Polatlı tarafına bağlayan Ankara-Temelli Yolu’nu da her gün 60 binin üzerinde araç kullandı” şeklinde konuştu. Uraloğlu, Ankara’nın şehir içi trafiğini rahatlatan önemli yollardan biri olan Eskişehir Çevre Yolu’nda da trafik hacminin günlük 70 binin üzerinde olduğunu vurguladı.

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"KARADENİZ SAHİL YOLU GÜNDE 90 BİN ARAÇ TRAFİĞİ ALIYOR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı yol ağında gerçekleşen trafik hacimlerinin metropol kentlerin geçiş noktalarında hizmet veren bazı akslarda artış gösterdiğini belirterek, karayolları ulaşım yatırımlarının lokomotifi anlayışıyla yüksek standartlı yollar ile konforlu ve güvenli yol ağı oluşturduklarını söyledi. Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik hacmi 240 bine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise 190 bin araca ulaştığını belirterek, “2003 yılından bu yana ülke genelindeki trafik hacminin yüzde 195 artarak 154,5 milyar taşıt x km değerine ulaştı. Karadeniz Sahil Yolu’nda en fazla yoğunluk yaşanan kesim Trabzon geçişi oldu. Burada trafik hacmi 90 bin dolayında gerçekleşti” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı Trafik Hacim Bilgileri istatistiklerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Türkiye’de ulaşımın tüm modlarında çağ atlatan yatırımlar ve atılımlar yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu, karayollarının, ulaşım yatırımlarının lokomotifi olduğunu söyledi. Uraloğlu, karayollarında yapılan yüksek standartlı yollarla Türkiye’nin dört bir yanında konforlu ve güvenli ulaşımı sağladıklarının altını çizerek, “Ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Vatandaşlarımız artık yolculuklarında karayolunu da tercih ediyor.” diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
kgm köprü Abdulkadir Uraloğlu
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