SON DAKİKA: Yasağı delenlere 8.400 TL ceza kesileceği çok konuşulmuştu! İkinci eldeki 6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu

Son dakika: Konut ve gıdaya getirilen fahiş fiyat düzenlemesinin ardından, son bir yıldaki yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü de mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Ancak fırsatçılar yasağa rağmen boş durmadı. İkinci el araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacağına ilişkin yönetmelik sonrası galericiler, stoktaki sıfır araçları korsan taksi olarak kiraya vermeye başladı. Öte yandan yasağı delenler için 8.400 TL ceza uygulanacağı haberleri de sosyal medyada geniş yer buldu. Bu iddiaların üzerine Ticaret Bakanlığı yeniden harekete geçti ve flaş bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA: KRİTİK TARİH AÇIKLANDI! 15 EYLÜL'DEN SONRA...

Bakanlıktan yapılan açıklamada denetim ve cezalara vurgu yapılırken, "15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır" denildi.



