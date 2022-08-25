FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SON DAKİKA: Yasağı delenlere 8.400 TL ceza kesileceği çok konuşulmuştu! İkinci eldeki 6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu

SON DAKİKA: Yasağı delenlere 8.400 TL ceza kesileceği çok konuşulmuştu! İkinci eldeki 6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu

25.08.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Otomobil piyasasındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek için yapılan düzenlemeyle sıfır araç satışına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Bu yasağa uymayan kişilere 8.400 TL ceza kesileceği iddia edilmişti. Ticaret Bakanlığı yeni bir açıklama yaparak hem kritik tarihi duyurdu hem de ceza miktarı hakkındaki soru işaretlerinin önüne geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Yasağı delenlere 8.400 TL ceza kesileceği çok konuşulmuştu! İkinci eldeki 6 bin km sınırıyla ilgili kritik tarih belli oldu

Son dakika: Konut ve gıdaya getirilen fahiş fiyat düzenlemesinin ardından, son bir yıldaki yükselişi durdurulamayan otomobil sektörü de mercek altına alınmış, satışlarda 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Ancak fırsatçılar yasağa rağmen boş durmadı. İkinci el araçların 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacağına ilişkin yönetmelik sonrası galericiler, stoktaki sıfır araçları korsan taksi olarak kiraya vermeye başladı. Öte yandan yasağı delenler için 8.400 TL ceza uygulanacağı haberleri de sosyal medyada geniş yer buldu. Bu iddiaların üzerine Ticaret Bakanlığı yeniden harekete geçti ve flaş bir açıklama yaptı.

SON DAKİKA: KRİTİK TARİH AÇIKLANDI! 15 EYLÜL'DEN SONRA...

Bakanlıktan yapılan açıklamada denetim ve cezalara vurgu yapılırken, "15 Eylül 2022 tarihinden sonra 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla iş yeri denetimleri yapılarak ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden pazarlaması yapılan (iş yerlerinde satışa sunulan) otomobil ve arazi taşıtları tespit edilecek ve bu faaliyetler de cezalandırılacaktır" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...
Promosyonda Türkiye rekoruPromosyonda Türkiye rekoru
Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Paylaşım rekoru kırılıyor! Maçın önüne geçti...

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Bakan Koca, "Az kaldı" demişti! Beklenen haber geldi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirlilere destek paketinde detaylar belli oldu

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Bakanlık otomatik tespit edecek, cezası 2 bin 815 lira!

Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Tarım Kredi’de indirim yoğunluğu! Şeker, ayçiçek yağı... Kapış kapış satıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Sinirlerinize hâkim olmalısınız! Zincirleme etkisi olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.