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Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim ne zaman? Benzin indirimi ne kadar?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 28.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Benzin fiyatlarındaki değişim vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Son olarak benzine gelen zammın ardından benzine indirim gelecek mi sorusu sorulmaya başlamıştı. İHA’da yer alan habere göre benzine indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman? Benzin indirimi ne kadar olacak? İşte tüm detaylar…

Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim ne zaman? Benzin indirimi ne kadar?

Bugün gelen benzine indirim 2020 haberi vatandaşlar arasında büyük merak uyandırdı. Son olarak benzin fiyatlarına iki gün önce gelmiş olan zamdan sonra benzine indirim olacak mı sorusu araştırılıyordu. Uluslararası piyasada benzinin ton fiyatıyla ilgili oluşan aşağı yönlü hareket neticesinde iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de bu hareketin yansıması bekleniyor. Peki, benzine indirim ne zaman? İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

İHA’da yer alan habere göre benzin indirimi 2020 konusunda yapılacak indirimin bu gece yarısı itibarıyla benzin litre fiyatında 15 kuruşluk bir indirim şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Benzine indirim geldi mi bugün sorusuna yanıt olarak ise indirimin 29 Ağustos cumartesi günü itibarıyla geçerli olması beklentiler arasında. Şimdi benzin indirimi sonrası fiyatların ne kadar olacağı da araştırılıyor.

Benzine indirim gelecek mi? Benzine indirim ne zaman? Benzin indirimi ne kadar?

BENZİN İNDİRİMİ NE KADAR?

Özellikle vatandaşlar tarafından benzin indirimi pompaya yansıyacak mı sorusu da soruluyor. Benzin indiriminin pompaya yansıması bekleniyor. Bu durumda indirim sonrasında beklenen fiyatlar şu şekilde; İstanbul’da benzinin litre fiyatı 6,80 TL’den 6,65 TL’ye, Ankara’da benzinin litre fiyatı 6,88 TL’den 6,73 TL’ye ve İzmir’de benzinin litre fiyatı 6,89 TL’den 6,74 TL’ye gerileyebilir.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki işlenmiş olan ürün fiyatları ortalamasıyla dolar kuru değişiklikleri baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dolayısıyla bu hesaplamayla beraber dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar; rekabet ve serbesti sebebiyle şirketlere ve şehirlere göre farklılık gösterebiliyor. Benzin indirimi 2020 ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor.

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