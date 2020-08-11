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Benzine zam mı geldi? Benzine zam gelecek mi son dakika! İşte benzin zam beklentisi!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 11.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenliğe bağlı olarak vatandaşlar benzine zam mı geldi sorusunu sormaya devam ediyor. Sektör kaynaklarına göre benzin zam beklentisi bulunuyor. Peki, benzine zam gelecek mi? İşte benzin zammı son dakika haberi…

Benzine zam mı geldi? Benzine zam gelecek mi son dakika! İşte benzin zam beklentisi!

Benzin fiyatlarında düzenli olarak yaşanan değişimler nedeniyle araç sahipleri benzine zam mı geldi sorusuna yanıt arıyor. Araç fiyatlarındaki artış ile beraber benzin fiyatlarına gelecek zam da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Henüz benzine zam gelmemiş olsa da sektör kaynaklarına göre benzine zam haberi yolda. Peki, benzine zam gelecek mi son dakika? İşte benzine zam ile ilgili detaylar...

Benzine zam ne kadar olacak?

Vatandaşlar ve araç sahipleri tarafından benzin zam fiyatları da merak ediliyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre benzine zam geliyor. Benzinde yaşanacak zammın 23 kuruş olması bekleniyor. Benzine zam son dakika gelişmeleri tüm vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

Benzine zam ne zaman gelecek?

Benzine zam beklentisi doğrultusunda zammın ne zaman geleceği de merak ediliyor. Buna göre Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına zam gelmesi beklentiler arasında bulunuyor. Dolayısıyla 12 Ağustos Çarşamba günü itibariyle benzin fiyatı üzerinde bir artış yaşanması bekleniyor. Şimdi benzin zammı ile ilgili yapılacak açıklama ve benzin zammı ne zaman uygulanacak sorusunu yanıtı araştırılıyor.

Benzin fiyatı

Beklentiler arasında bulunan benzin zammı öncesinde şu an itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul’da 6.39 TL olarak satılıyor. Ankara’da ve İzmir’de ise benzin ortalama olarak 6.45 TL litre fiyatı ile satılıyor. Benzin zammı sonrasında şehirlerde satılan benzinin litre fiyatında değişiklik gerçekleşecek ve fiyatlar güncellenecek. Bilindiği üzere benzin fiyatları akaryakıt şirketlerine ve bölgelerin rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatı olarak değişkenlik gösterebiliyor.

Akaryakıt satışları bayramda rekor kırdı

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 30 Temmuz öncesindeki Çarşamba gününde 88,6 milyon litrelik akaryakıt satışı ile günlük bazda rekor kırıldığı kaydedildi. 30 Temmuz'da da toplamda 85,5 milyon litrelik akaryakıt satışı gerçekleştirildi. Tatilden dönüşlerin başladığı süreçte de satışlar tekrar arttı ve 7 Ağustos'ta akaryakıt satışında ikinci bir rekor yaşandı.

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