Beşinci elektrikli araç markası da iflas etti! Otomobilde yaprak dökümü

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Fisker, iflas başvurusunda bulundu.

Fisker'in açıklamasında , 17 Haziran'da Delaware'de ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında iflas başvurusu yapıldığı bildirildi. Varlıkların satışına ilişkin mali paydaşlarla görüşmelerde bulunulduğu aktarıldı.

Fisker'in kuruluşundan bu yana "inanılmaz" bir ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Ancak elektrikli araç endüstrisindeki diğer şirketler gibi biz de verimli bir şekilde çalışma kabiliyetimizi etkileyen çeşitli piyasa ve makroekonomik olumsuzluklarla karşı karşıya kaldık" ifadeleri kullanıldı.

Fisker'in daha önce duyurduğu üretim durdurma kararının uygulanmaya devam edeceği de kaydedildi.

4 MARKA DAHA İFLAS İSTEMİŞTİ

Son dönemde rekabetçi elektrikli araç piyasasında, zayıflayan talep, kaynak yaratmada yaşanan zorluklar ve küresel tedarik zinciri sorunları nedeniyle operasyonel sıkıntılar yaşandığı belirtiliyor.

Lordstown Motors, Proterra, Electric Last Mile Solutions ve Arrival iflas başvurusunda bulunan diğer elektrikli araç üreticileri arasında yer alıyor.







