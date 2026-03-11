FİNANS

Binlerce aracı kapsıyor! Toyota'da güvenlik riski: Geri çağırma kararı aldı

Toyota, ABD'de güvenlik riski nedeniyle 550 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. Koltuk sırtlığı mekanizmasında tespit edilen kilitlenme sorununun olası kazalarda yaralanma riskini artırabileceği belirtildi. Geri çağırmanın hangi modellerde olacağı açıklandı. Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, yetkili servislerin sorunlu parçaları araç sahiplerinden ücret talep etmeden değiştireceğini açıkladı.

Cansu Çamcı

ABD'de milyonlarca aracı kapsayan yeni bir güvenlik geri çağırması gündeme geldi.

Toyota Motor Corporation, koltuk sırtlığı mekanizmasında tespit edilen teknik sorun nedeniyle yüz binlerce aracı servise çağırma kararı aldı.

KİLİTLENME SORUNU YARALANMA RİSKİNİ ARTIRABİLİR!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, koltuk sırtlığı mekanizmasının tam olarak kilitlenmemesinin olası kazalarda yaralanma riskini yükseltebileceği belirtildi.

Bu kapsamda geri çağırma uygulamasının ABD genelinde toplam 550 bin 7 aracı kapsadığı bildirildi.

ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Geri çağırmanın, 2021-2024 model belirli Highlander ve Highlander Hybrid araçları içerdiği açıklandı.

NHTSA, yetkili bayilerin koltuk sırtlığı yatırma sisteminde bulunan geri dönüş yaylarını araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep etmeden değiştireceğini duyurdu.

