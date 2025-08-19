FİNANS

Binlerce ithal araç havadan görüntülendi!

İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan Haydarpaşa Limanı'na, gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi.

Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi. Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.

Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi. Öte yandan, havadan çekilen görüntüler, ithalatın boyutunu gözler önüne sererken, limanda araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği görüldü.
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

