Bir dönem öncüydü şimdi Çin'e sığınıyor! 20 bin kişiyi işten çıkaracak, rekabete dayanamadı

Otomobil sektörü elektrikli araçların üretime başlaması ile yeni bir döneme girdi. Yılların eskitemediği markalar Çin'in elektrikli otomobil üretimi başarısı karşısında büyük bir rekabete girerken Japon devi Nissan yeni bir karar aldı. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı satışta bulunan Çinli elektrikli otomobil markaları milyonlarca kişiye hitap ediyor. Bu durum her geçen gün Avrupalı markaların da zedelenmesine neden oluyor.

7 FABRİKASINI KAPATACAK

Bazı üreticiler batmamak için Çinli firmaların çatısına giriyordu; bu markalara bir yenisi daha ekleniyor. Electrec’in haberine göre Çinli firmalara sığınan son otomobil devi Nissan oldu.

Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta yeniden yapılanma sürecinde Çin’e yönelen son marka oldu. Şirket, yaklaşık 20 bin kişiyi işten çıkarmayı ve yedi fabrikasını kapatmayı planlıyor. Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre Nissan, toparlanma stratejisinin temel taşlarından biri olan yeni nesil LEAF üretiminde ciddi kesintiye gitti.

YARIDAN FAZLA AZALTILDI

Nikkei’nin haberine göre, Japonya’daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni LEAF için Eylül-Kasım döneminde üretim kapasitesi, batarya tedarik sorunu nedeniyle yarıdan fazla azaltıldı.

Öte yandan Nissan, Çin’den edindiği üretim yöntemlerini uygulamayı hedefliyor. Nissan’ın maliyet dönüşümünden sorumlu yöneticisi Tatsuzo Tomita, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Çin tarzı çalışma yöntemlerine erişim sağladık. Şimdi bu yöntemleri mevcut ve gelecek araç parçalarına nasıl uyarlayabileceğimizi bulmamız gerekiyor” dedi.

ÖNCE TOYOTA ŞİMDİ DE NISSAN ÇİN'E YÖNELDİ

Toyota’nın ardından Nissan da Çinli tedarikçilerin yöntemlerinden faydalanmayı planlıyor. Toyota, Tayland’daki üretim üssünde küresel pazar için Çin parçaları kullanırken; Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi ve Ford gibi birçok marka da benzer stratejilere yönelmiş durumda.

Bir dönem elektrikli araçta öncü kabul edilen Nissan, 2010’da piyasaya sürdüğü ilk nesil LEAF ile öne çıkmıştı. Ancak son yıllarda rekabetin artmasıyla geri planda kalan marka, Çinli üreticilerin düşük maliyetli ama kârlı EV modelleri karşısında zorlanıyor.