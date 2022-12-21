Bir gecede 50 bin TL artan araçlar var! Böylesi görülmedi... Galericiler bile sitem ediyor

Otomobil hayali kuranlar yıl bitmeden soluğu galerilerde aldı ama çok değil bir ay öncesine kıyasla yeni fiyatları görenler şaştı kaldı. Sıfır otomobillerde yaşanan araç sıkıntısı devam ederken, ikinci el otomobil satışları yeniden hareketlendi. Sıfır otomobil almak için bayilere gidenler 5 ay sonrası için sıraya yazılırken, yeni yıl öncesi ikinci el piyasasında fiyatlar attı.

OTOMOBİL FİYATLARINDA 70 BİN TL'LİK ARTIŞ

Bir ay öncesine göre fiyatların 30 bin ile 70 bin arasında arttığını belirten vatandaşlar, fırsatçılık yapılmasından şikayetçi.

HERKES FIRSATÇILARDAN ŞİKAYETÇİ

ATV Haber'de yer alan habere göre; kimine göre yeni yıl öncesi talebin fazla olması, kimine göre de piyasada sıfır araç bulunmaması yüzünden fiyatlar arttı. Ortak görüş ise fiyatların fırsatçılar tarafından adeta balon gibi şişirildiği.

"BİR GÜNDE 50 BİN TL ARTTI"

Yaşanan fiyat artışlarından galericiler de şikayetçi. "Favorilere ekliyorum aracı 500 bin TL'yken, ertesi gün baktığımda araç fiyatı 550 bin TL olmuş" diyen bir galerici artışların devam etmesinden endişeli.