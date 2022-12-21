FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bir gecede 50 bin TL artan araçlar var! Böylesi görülmedi... Galericiler bile sitem ediyor

Bir gecede 50 bin TL artan araçlar var! Böylesi görülmedi... Galericiler bile sitem ediyor

21.12.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıla yeni araçlarıyla girmek isteyenler bayilerin yolunu tuttu. Bayilerde araç bulamayanlar soluğu galerilerde alırken, otomobil piyasasında yılbaşı hareketliliği yaşanıyor. Fiyatlar ise son bir ayda 30 bin ile 70 bin arasında arttı. Bazı araçlarda ise bir günde 50 bin TL'lik artışlar yaşandı.

Bir gecede 50 bin TL artan araçlar var! Böylesi görülmedi... Galericiler bile sitem ediyor

Otomobil hayali kuranlar yıl bitmeden soluğu galerilerde aldı ama çok değil bir ay öncesine kıyasla yeni fiyatları görenler şaştı kaldı. Sıfır otomobillerde yaşanan araç sıkıntısı devam ederken, ikinci el otomobil satışları yeniden hareketlendi. Sıfır otomobil almak için bayilere gidenler 5 ay sonrası için sıraya yazılırken, yeni yıl öncesi ikinci el piyasasında fiyatlar attı.

OTOMOBİL FİYATLARINDA 70 BİN TL'LİK ARTIŞ

Bir ay öncesine göre fiyatların 30 bin ile 70 bin arasında arttığını belirten vatandaşlar, fırsatçılık yapılmasından şikayetçi.

2

HERKES FIRSATÇILARDAN ŞİKAYETÇİ

ATV Haber'de yer alan habere göre; kimine göre yeni yıl öncesi talebin fazla olması, kimine göre de piyasada sıfır araç bulunmaması yüzünden fiyatlar arttı. Ortak görüş ise fiyatların fırsatçılar tarafından adeta balon gibi şişirildiği.

"BİR GÜNDE 50 BİN TL ARTTI"

Yaşanan fiyat artışlarından galericiler de şikayetçi. "Favorilere ekliyorum aracı 500 bin TL'yken, ertesi gün baktığımda araç fiyatı 550 bin TL olmuş" diyen bir galerici artışların devam etmesinden endişeli.

1

İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’ İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Boş araba' dönemi başladı!'Boş araba' dönemi başladı!
TOKİ yeni listeyi duyurdu: Tam 44 bin...TOKİ yeni listeyi duyurdu: Tam 44 bin...
Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...Asgari ücret zammı için büyük işaret geldi! Saatler kala...
Anahtar Kelimeler:
Otomobil ikinci el otomobil fiyatları yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

Memelerini küçültmek isteyen kadın kabusu yaşadı!

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

MTV'de artış oranı belli oldu! Erdoğan yetkisini kullandı

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Sürpriz karar! Vergileri kaldırıldı, yeni yılda uygulanacak

Sürpriz karar! Vergileri kaldırıldı, yeni yılda uygulanacak

Binlerce kişinin gözü bu haberdeydi! Promosyon miktarı belli oldu

Binlerce kişinin gözü bu haberdeydi! Promosyon miktarı belli oldu

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Ne Antalya ne de İstanbul! O kente talep patlaması yaşanıyor, kiralık ve satılık ev kalmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Yıl sonu indirimleri başladı! Flaş fırsatları sizin için derledik

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.