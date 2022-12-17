Yeni yıl öncesi sıfır araç bulunamıyor! İkinci elde fiyatlar yükseldi! ‘Krizi fırsata çevirdik bunu inkar edemeyiz’

Piyasada sıfır araç bulamayan rotasını ikinci el otomobillere çevirdi ama artan talep yaklaşan yılsonu fiyatları arttırdı. Yeni yılda araç piyasasının artacak olması alıcıyı ikinci el piyasasına yönlendirdi. Uzmanlar talep olduğu zaman fiyatlarda da ister istemez bir artışın yaşandığını belirtti.

Çok tercih edilen araçlardan bir tanesi iki hafta öncesine kadar fiyatı 300-350 bin bandındayken ikinci ele artan taleple birlikte ve yılsonundaki zam beklentisi ile beraber fiyatı 400-450 bin bandına kadar yükseldi.

Bayilerde sıfırı 440-450 bin lira bandında satılan bir aracın 2019 modeli şu anda 420 bin liradan satılıyor. Bayilerde sıfır araç zorlaştıkça ikinci el fiyatları da her geçen gün sıfır araç fiyatlarına da yaklaşmaya başladı.

‘UFAK BİR FIRSATÇILIK YAPTIK’

Kanal D Haber’e konuşan bir galerici ise fiyatların artışı ile ilgili ‘Krizi fırsata mı çeviriyorsunuz?’ sorusuna yanıt vererek ‘Kesinlikle yani bunu inkar edemeyiz ki, ufak da bir fırsatçılık yaptık yapmadık değil hani. Yıl sonu geliyor fiyatlar yükselecek çünkü’ ifadelerini kullandı.

Bir diğer ikinci el araç satışı yapan kişi ise “İkinci elde bir hareketlilik var. İnsanlar aralık ayı bitmeden yeni sene gelmeden hemen bir araç alımı telaşındalar. Baya bir araç tükettik. Şu anda yerine koymaya araç bulamıyoruz” dedi.

İkinci el araç bakmaya gelen tüketiciler ise ‘sıfır araç aradık bulamadık. Biz de ikinci ele bakmaya geldik. Gönlümüze göre buluyoruz da bütçemizi aşıyor’ diyerek piyasanın içinde bulunduğu durumu özetledi.

