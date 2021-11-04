FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. BMW'den 2.9 milyar euro'luk kâr

BMW'den 2.9 milyar euro'luk kâr

04.11.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BMW Grubu, küresel çip krizi, magnezyum tedarik sorunu ve yedek parça gibi global krizlere karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve kârlılığını büyük ölçüde yükseltti.

BMW'den 2.9 milyar euro'luk kâr

BMW Grubu, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve kârlılığını önemli ölçüde artırdı.

YÜZDE 50 ARTTI

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi kârının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2,9 milyar avroya yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar avroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.

Çip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! BMW’nin araç teslimatlarını yüzde 12,2 gerilediÇip krizi bir otomotiv devini daha vurdu! BMW’nin araç teslimatlarını yüzde 12,2 geriledi

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasım ayı kira artış oranı belli oldu! Kasım ayı kira artış oranı belli oldu!
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
TOGG prototipi test için yola çıktıTOGG prototipi test için yola çıktı
Anahtar Kelimeler:
BMW
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Beşiktaş Avrupa'da darmadağın!

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz BioNTech açıklaması! Bugünden itibaren başlıyor

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

EYT'de yeni bir gelişme daha!

EYT'de yeni bir gelişme daha!

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Asgari ücretle ilgili çarpıcı yüzde 35-40 zam tahmini

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Hükûmetten ilk kez EYT adımı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Asgari ücret ve emekli maaşı ile ilgili dikkat çeken açıklama! Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.