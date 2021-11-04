BMW'den 2.9 milyar euro'luk kâr

BMW Grubu, küresel çip krizine karşın bu yılın üçüncü çeyreğinde satış ve kârlılığını önemli ölçüde artırdı.

YÜZDE 50 ARTTI

BMW Grubu'ndan yapılan açıklamada, yılın üçüncü çeyreğinde grubun vergi öncesi kârının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50 artarak 2,9 milyar avroya yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde grup gelirlerinin yüzde 4,5 artarak 27,5 milyar avroya çıktığı aktarılan açıklamada, şirketin, en çok para kazandıran modellerine öncelik vermesinin çip kıtlığı nedeniyle üretim düşüşlerini dengelemesine yardımcı olduğu kaydedildi.

BMW Grubu, bünyesinde BMW, MINI ve Rolls-Royce gibi markaları bulunduruyor.

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