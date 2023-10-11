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Boyalı değil, ekli araç! Rapora inandı, silecekler arızalanınca gerçek ortaya çıktı… 2 arabayı birleştirerek satmışlar

11.10.2023 09:21 | Son Güncelleme:
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Özellikle ikinci el otomobil alacaklar dikkat! 10 ay önce ekspertiz raporunda sadece 3 parça boyası olduğu yazılan arabayı aldı, hayatının şokunu yaşadı. Gerçek silecekler arızalanınca ortaya çıktı. Arabasının sağ çeyreğinin başka bir araca ait olduğu ortaya çıkan vatandaş şimdi mahkemeye gitmeye hazırlanıyor. Ekspertiz firmasının açıklaması ise ‘bu kadarı olmaz’ dedirtti. İşte detaylar…

Boyalı değil, ekli araç! Rapora inandı, silecekler arızalanınca gerçek ortaya çıktı… 2 arabayı birleştirerek satmışlar

İkinci el araç piyasasıyla ilgili, birçok tartışmalı konu var. Onlardan biri de ekspertiz raporları. O rapor alıcıya yol gösteren en önemli belge olsa da bazen yanlış da bilgi verebiliyor. Bunlardan biri de detaylı ekspertiz raporu olmasına rağmen araç satın alan Ferdi Pehlivan’ın başına geldi. Ekspert raporunda sadece boyalı olduğu yazılı olan aracı satın alan Pehlivan aylar sonra arızalanan sileceğin gerçeği ortaya çıkarmasıyla hayatının şokunu yaşadı. Aracını inceleten Pehlivan, aracın sağ çeyreğinin farklı bir arabadan eklenmiş olduğunu öğrendi.

BOYALI SANDI, 2 PARÇA ÇIKTI

ATV Ana Haber’de yer alan habere göre, arabayı satışa koyacakken durumu arkadaşının fark ettiğini söyleyen Pehlivan, “Full ekspertiz yaptırdık. 3 parça bir boya çıktı. Onun dışında hiçbir şey olmadığını söyledi bana. Ustaya gittiğimde panjuru söktüler ve bana ‘bu araba çeyrek eklenmiş’ dedi. Ben arabayı satışa koyacaktım. Ama arkadaşım bunu fark etmeseydi gelen arkadaşa bunu asla açıklayamazdım” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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“SAĞ ÇEYREK OLDUĞU GİBİ DEĞİŞTİRİLMİŞ”

Oto Ekspertiz Uzmanı Ferdi Gökçe ise yaptıkları inceleme sonucunda arabanın sağ ön kısmında adeta değişmedik yerinin kalmadığını şöyle açıkladı:

“Bu aracı 10 ay önce il dışından satın almış. Aracın kesme ekleme olduğu marşpiyelden belli. Bu araba bildiğiniz hurdadan gelmiş. Aracın iç kısmında kesme ekleme var. Ayrıca ön göğsünün kesik olduğu bariz belli. Bu torpido bu aracın değil. Aracın modeli 2015, torpido 2017. Airbag bu aracın değil. Arabanın sağ ön direk, sağ ön şasisi, motor kaputu, kapısı, çamurluğu, bu aracın değil. Amortisör kulesine varana kadar kesilip eklenmiş. Sağ çeyrek olduğu gibi değiştirilmiş.”

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3 ARABAYI BİRLEŞTİREREK SATAN BİLE VAR

Ekspertize gelen birçok araçta şaşırtıcı detaylar ortaya çıktığını söyleyen Gökçe, “3 araba dahil birleştirip satanı gördük. Vatandaş büyük bir kurumsal firmadan araç satın alıyor. Ekspertiz yapılmış, teslim edilmiş. Vatandaş bizim yanımıza geliyor. Araç değiştirilmiş” dedi.

Araca inceleyen Kaporta Ustası Mustafa Karatürk de, “Ekspertiz firmasında çalışan personel dedi ki; ‘Basiretim bağlanmış. 2-3 parçada boya olduğunu biliyordum’ diyor. Ekspertiz firması ise, ‘Mahkemeye verseniz dahi şu aracın güncel fiyatından alamazsınız’ diyor” ifadelerini kullandı.

MAHKEMEYE GİTMEYE HAZIRLANIYOR

“Galerici ekspertize atıyor topu, ekspertiz topu galericiye atıyor” diyen Ferdi Pehlivan, “Beni bu şekilde mağdur etmeye çalışıyorlar şu an. Bu yine mahkeme yoluyla bir şekilde sonuçlanacak” diyerek adli yollara başvuracağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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