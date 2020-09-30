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Bu Audi modeli sadece 40 adet üretilecek!

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Yeniden üretilip sadece 40 adet ile sınırlı kacak olan Audi 80B3...

Bu Audi modeli sadece 40 adet üretilecek!

Audi 80B3 yeniden üretilse nasıl olur? 1990’ların efsane spor otomobili Audi 80B3, daha performanslı ve daha keyifli bir tasarımla geri geldi.

SADECE 40 ADET ÜRETİLECEK AUDİ 80B3

Modifiye otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Vakit olsa biraz da para; eski model bir araba alıp üzerinde istediğim değişikliği yapıp kullansam diyenlerden misiniz? Bazı çılgın ve zengin gençler bir araya gelip bu hobiyi işe dönüştürüyorlar ve bu çok popüler. Bunun güzel örneklerinden biri de geçtiğimiz günlerde otomobil haberlerine yansıdı.

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AUDİ 80 B3 YENİDEN

1990'larda oldukça popüler olan 80 B3 modelini hatırlayanlar varsa bub içerikten çok keyif alacaklar. 1990’larda spor otomobil tutkusunun seçeneklerinden biri olan Audi 80 B3 modelinden ilham alan bir üretim yapıldı. Prior Design, JP Performance'tan Jean Pierre Kraemer ve Dr. Rouven Mohr birlikte harika bir işe imza attılar. Pek çok oto haber dergisinde “retro ile modern arasında iyi bir köprü” şeklinde yorumlanan bu modifikasyonvari tasarım, gerçekten çok heyecan verici olmuş.

Prior Design, araçtan sadece 40 adet üretecek. Düşünsenize otomobil tarihine geçecek olan ve sadece 40 adet üretilen bir model var ve biri sizde. Üretici, sipariş alımlarına Ekim ayı sonunda başlayacak. Modifiye firması, araca ait CAD yani bilgisayar destekli tasarım çizimlerini paylaştı. RS2 Coupé'nin gerçek hâli çok daha farklı olacak diyenler de var.


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