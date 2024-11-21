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'Bu halde 200 bin TL'ye alırım' Şehirler arası yol yapmadı, Kağıthane'den bile çıkmadı ama ÇÖP araba! Tıka basa çöp dolu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 08:52
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Çöp ev haberlerine artık herkes alışkın. İçi çöp dolu evlerden çıkan çöpler yine de şaşkınlık yaratmaya devam ederken bu kez de bir çöp araba ortaya çıktı. Pek çok kişinin ilk kez gördüğünü belirttiği o arabanın içi tamamen çöp dolu. Kağıthane'den bile çıkmamış olan o arabanın sahibinin içindekilerin çöp olduğunu düşünmediği de öğrenildi. Vatandaşlar o ilginç arabayı görünce 'Kaç TL'ye alırsın?' soruları da beraberinde geldi. Bir vatandaş bu halde 200 bin TL'ye alacağını belirtti.

'Bu halde 200 bin TL'ye alırım' Şehirler arası yol yapmadı, Kağıthane'den bile çıkmadı ama ÇÖP araba! Tıka basa çöp dolu

Çöp ev haberleri birçok kez gündem oldu, olmaya da devam ediyor ancak bu kez de çöp araba çıktı. İstanbul Kağıthane'de park halinde duran otomobilin içi dışı çöp dolu. Görenler hayret ediyor, mahalleli ise koku nedeniyle perişan halde.

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"İÇİNDE YAŞIYORDU, DİREKSİYONDA YATIYORDU! SONRA ORASI DA DOLDU"

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu arabanın yanına yaklaştıkça kokunun daha da arttığı belirtildi. O arabayla ilgili mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri "Zaten içinde yaşıyordu. En son direksiyonda kendi muhitinde yatıyordu. Daha sonra orası da doldu" ifadelerini kullandı.

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SAHİBİ BUNLARIN ÇÖP OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR

Daha önce çok sayıda çöp ev görülmüştü. Ancak çöp araba ilk kez görüldü. Her yerinde çöp olan arabanın sahibinin aslında bunların çöp olduğunu düşünmediği öğrenildi. O çöp araba için bazı vatandaşlar "İlk defa gördüm, araba da eski bir araba da değil, yeni bir araba" yorumunu yaptı.

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Aracın sahibinin birkaç yıl önce evinden atıldığı ve kendi aracına sığındığı öğrenildi. Hatta iddiaya göre evinden atılma sebebi de yine evinin çöp ev olmasıydı. Vatandaşlar "Hem görüntü kirliliği hem koku kirliliği, her türlü kirlilik var" değerlendirmesinde bulundu.

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"BU HALDE 200 BİN LİRAYA ALIRIM"

Arabanın kaç liraya temizletileceğine dair soru yöneltilen vatandaşlar da "10 bin liraya temizlenir" yorumunu yaparken "Alır mısın peki?" diye sorulduğunda ise "Alırım canım niye almayayım. Bu halde 200 bin liraya alırım. Çünkü piyasası hemen hemen şu an 400 - 500 bin lira" ifadelerini kullandı.

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ARABA KAĞITHANE'DEN BİLE ÇIKMADI

Arabanın kilometresinin de çok düşük olduğu kaydedildi. Hatta arabanın şehirler arası yol yapmadığı, hatta Kağıthane'den bile çıkmadığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane araba çöp
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