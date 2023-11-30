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Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Ek MTV ödemesi için son saatler: Faizli gecikme zammı yolda...

30.11.2023 08:01 | Son Güncelleme:
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Ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ikinci taksiti için ödeme süresi bugün sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek. Ayrıca EK MTV ödemesi yapmayanların araçlarına muayene yapılmayacak, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

Bunu yapmayan arabasını satamayacak! Ek MTV ödemesi için son saatler: Faizli gecikme zammı yolda...

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin bugün sona ereceği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

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YÜZDE 3,5 GECİKME FAİZİ DE VAR

Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da yani bugün mesai bitiminde sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

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EK MTV NEREYE ÖDENİR?

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

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SATIŞ VE DEVİR YAPILAMAYACAK

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.


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