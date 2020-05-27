FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Bursalı firmanın ürettiği minibüslerin ABD'ye ihracına başlandı

Bursalı firmanın ürettiği minibüslerin ABD'ye ihracına başlandı

OTOMOTİV HABERLERİ  | 27.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Kentte faaliyet gösteren firmanın yetkilileri, şubat ayında Las Vegas'ta fuara katılmalarının da katkısıyla aldıkları sipariş doğrultusunda 25 minibüsten ilk ikisini teslim etti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen "Bursa Ticari Araç, Karoseri, Üst Yapı ve Tedarikçileri Sektörü UR-GE Projesi" kapsamında "LCT Show International Fuarı"na katılan Bursalı firmanın, ABD'ye minibüs ihracatına başladığı bildirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen fuara katılan şirket yetkilileri, bu etkinliği fırsata çevirmeyi başardı.

Fuarda yaptığı iş görüşmeleriyle ABD pazarına açılan firma, ilk etapta ürettiği iki minibüsü Las Vegas'a gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen firma sahibi Uğur Sönmezyuva, ürettikleri minibüs ve otobüsleri 20 yıldır Avrupa'nın farklı kentlerine ihraç ettiklerini aktardı.

İsviçre, Hollanda, Belçika ve ABD'de şubeleri bulunan uluslararası bir firma ile iş birliği yaptıklarına değinen Sönmezyuva, "Ürünlerimiz Avrupa'da uzun süredir yollarda boy gösteriyor. Son olarak BTSO'nun UR-GE projesi kapsamında, Las Vegas'ta katıldığımız fuarda daha önce görüştüğümüz bir firmadan 25 adet araç siparişi aldık." açıklamasında bulundu.

Sönmezyuva, ABD'ye gitmelerinin, anlaşma imzaladıkları firma için bir güven unsuru oluşturduğunu vurguladı.

Bu ülkede, önceden yaptıkları görüşmeleri sonuçlandırma imkanı bulduklarını belirten Sönmezyuva, "Siparişlerin gelmesinin ardından hemen çalışmaya başladık ancak tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle şimdilik iki araç gönderdik. Araçlar, Gemlik Limanı üzerinden önce Portekiz'e, oradan da ABD'ye ulaştı. Diğer siparişlerin tarihini ise şimdilik ertelemek durumunda kaldık. Salgına rağmen ihracat gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

UR-GE-İLE 30 FİRMADAN 60 MİLYON DOLARI AŞKIN İHRACAT

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan da otomotiv sektöründe Türkiye'nin lider kenti olan Bursa'nın, karoseri alanında da tecrübeli firmalara sahip olduğuna dikkati çekti.

Koçaslan, şunları kaydetti:

"ABD'deki yurt dışı pazarlama faaliyeti esnasında yapılan görüşmelerin ihracat anlaşmasıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduk. UR-GE kapsamında faaliyet gösteren 30 firmamızın ihracatı, 60 milyon doları aşıyor. Amacımız, bu rakamı çok daha yukarılara taşımak. Bu noktada bir firmamızın ABD'de yapmış olduğu ihracat anlaşmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte gerek ABD pazarı gerekse de diğer tüm pazarlarda firmalarımızın rekabetçiliğini artırmak adına BTSO olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
İkinci elde en çok satan ilk 20 modelİkinci elde en çok satan ilk 20 model
Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!Bu destekten kimsenin haberi yok ama çocuklar için 330 TL destek veriliyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

İşte il il koronavirüsten vefat edenlerin sayısı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi artırıldı

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlere 'borcu olmaması' şartı

Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar

Koronavirüsten sonra artan somon siparişlerine yetişemiyorlar

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

Araçların değerleri yayınlandı! Siz de aracınızın değerini öğrenebilirsiniz...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Sıfır otomobilleri ÖTV ödemeden yarı fiyatına alabilirsiniz!

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

Aracın kilometresini düşürüp satan için hapis cezası verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Renault Nissan ve Mitsubishi ortaklığında yeni dönem!

Renault Nissan ve Mitsubishi ortaklığında yeni dönem!

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İkinci elde en çok satan ilk 20 model

İngiliz otomotiv şirketi McLaren bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

Dev otomotiv şirketi bin 200 kişiyi işten çıkarıyor

2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu

Türkiye’de satışa sunuldu

BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır

BMC'nin zırhlı pikap aracı göreve hazır

Herkesin hurdaya verdiği araçları o sıfır fiyatına satıyor

Hurdaya verilen araçları sıfır fiyatına satıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.