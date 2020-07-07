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Büyük fırsat! ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyatlar yarı yarıya düştü...

OTOMOTİV HABERLERİ  | 07.07.2020 10:02 | Son Güncelleme

Engelli bireyler ÖTV ödemeden araç alabilir mi? ÖTV ödememek için engel oranının kaç olması gerekiyor? Engelli yakınlarına da bu fırsat sunuluyor mu? Engelli yakını ÖTV ödenmeden alınan aracı kullanabilir mi? Engelli raporu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? ÖTV indirimi nedir? Araçları, ÖTV ödemeden yarı fiyatına satın almak mümkün mü? İşte aradığınız cevaplar...

Büyük fırsat! ÖTV ödemeden araç almak mümkün! Fiyatlar yarı yarıya düştü...

Günümüzde araç satın almak istediğinizde bazen bütçeyi zorlamak gerekebiliyor. Uzun taksitlerle satın alınan araçların taksiti bir türlü bitmeyebiliyor. Peki, ÖTV indirimi nasıl bir avantaj sunuyor? İmkanlarından kimler faydalanabiliyor? ÖTV indirimi ile uygun fiyata araç satın almak için tüm bilinmesi gerekenler burada...

ÖTV İNDİRİMİ NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi, özel tüketim ürünlerinden alınan bir harcama vergisi olarak kayıtlarda geçiyor. ÖTV muafiyeti olarak da bilinen bu indirim şeklinin uygulanabilmesi için bazı şartlar sunuluyor. Sadece engelli bireylerin yararlanabileceği bu fırsat, araç fiyatlarını neredeyse yarı yarıya indiriyor.

ENGELLİ BİREYLER İNDİRİMDEN NASIL YARARLANABİLİR?

Araç sahibi olmak isteyen engelli bir bireyseniz yapmanız gerekenler aşağıda bulunuyor.

  • İlk olarak Engelli Sağlık Kurulu'na başvurmanız gerekiyor.

  • Engel oranı, Sağlık Bakanlığı tarafından öngörülen ve kullanılan engellilik oranları cetveline uyularak hesaplanıyor.

  • Doktorların kendi branşı için özel olarak hazırlanan engellilik cetveli ile doktor tarafından engel yüzdeniz belirleniyor.
    Engelli Sağlık Kurulu'na gitmeden önce başvuru için hazırlanması gereken bazı evraklar bulunuyor:

  • Kurula başvurabilmek için hastane tarafından onaylı dilekçe,

  • Nüfus cüdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,

  • Kurula başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı gerekiyor.

    • ENGEL ORANLARI DOĞRULTUSUNDA İNDİRİMDEN YARARLANILMASI

    Kurul tarafından size gönderilen nüshada engel oranınız bulunuyor. Oran %40 ve üzeriyse ÖTV indiriminden yararlanma hakkınız oluyor. Eğer oran %90 ve üzeriyse ÖTV ödemeden araç satın alabiliyorsunuz. Fakat dikkat edilmesi gereken husus ise şu: %90 ve üzeri engelli bireylerin aracına özel aksam yaptırılması şartı bulunuyor ve araç kullanmasında herhangi bir sorun olmadığı tespit edildiğinde araçları kullanabiliyor.

    ENGELLİ YAKINLARI BU ARAÇLARI KULLANABİLİR Mİ?

    ÖTV ödemeden araç satın alan engelli bireylerin (%90 ve üzeri) araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda 3. derece akrabalarına kadar aracı kullanmak yasak sayılmıyor. 2018 yılından itibaren yürürlüğe giren bu yeni yasaya göre 3. dereceye kadar yakınlarının B sınıfı ehliyeti olması şartıyla engelli bireylere ait araçları kullanabiliyorlar.

    ÖTV İNDİRİMİYLE ARAÇ ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Tüm binek otomobil modellerinde bazı şartlar bulunuyor:

    • Motor silindir hacmine bakılmıyor.

    • Özel Tüketim Vergisi ve diğer tüm vergiler hesaplanıyor.

    • Her şey dahil bedel 303.200 liranın altında olması gerekiyor.

    Belirtmek gerekir ki, yaş ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Engel oranı %90 ve üzeri olan malullerin ve engellilerin yaşlarına bakılmaksızın, engellilik derecesi uyduğu halde satın alınacak ilk araçta ÖTV istisnasından faydalanmalarında bir sakınca görülmüyor.

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