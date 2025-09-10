BYD Manisa'dan vaz mı geçti? İki yıldır çivi bile çakılmamıştı ama... Stella Li tarih verdi: "Üretime başlayacağız"

BYD'den Manisa açıklaması geldi. Türkiye'ye yatırım yapma kararı alan Çinli otomobil devi BYD, Manisa'ya fabrika kuracağını açıklamış, arazi bile belirlenmişti. Karar sonrası Manisa'da hareketlilik artmış, Çinlilere özel lokantalar için girişimlere bile başlanmıştı. Ancak söz konusu kararın üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen belirlenen arazide tek bir çivi bile çakılmadı.

"BYD VAZGEÇTİ" DEDİKODULARI ÇIKTI

Aynı zamanda BYD’nin Macaristan’da da fabrika kuracağının açıklanmasıyla, şirketin Türkiye’den vazgeçtiği iddiaları ortaya atıldı.

Ancak geçtiğimiz aylarda BYD kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Macaristan’daki üretimin düşük olacağı, üretimin ağırlıklı olarak Türkiye’de olacağı bilgisi yer aldı.

Son aylarda Manisa'daki arazideki hareketlilik ise yeniden dikkat çekerken, beklenen açıklama Almanya'dan geldi.

BYD’NİN İKİ NUMARASINDAN 'MANİSA' AÇIKLAMASI

Münih Otomobil Fuarı’nda çok büyük bir alan kiralayarak araçlarını sergileyen BYD’nin iki numaralı yöneticisi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, Manisa fabrikasıyla ilgili söylentilere noktayı koydu.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; mümkün olan en kısa zamanda fabrika inşaatına başlamak istediklerini ve yatırımın birinci fazında pil paket montajının Türkiye'de yapılacağını aktaran Li, şunları kaydetti:

"Şu anda çalışıyoruz, burada 12'den fazla kişiden oluşan, farklı bölüm bileşenlerini temsil eden insanlardan oluşan büyük bir ekibimiz var. Pek çok ayrıntıyı bilmek ve daha derinlemesine öğrenmek için bir hafta Manisa'da kalmak istiyoruz. Böylece artık bu proje üzerinde çalışmaya gerçekten hazır hale geleceğiz. Belki önümüzdeki yaz aylarında fabrikanın inşaatına başlayabiliriz ve sonrasında Çin'deki gibi 12 aydan daha kısa sürede fabrikayı inşa edebileceğimizi umuyoruz."

"TÜRKİYE’DE 2026’DA ÜRETİME BAŞLIYORUZ"

Stella Li, BYD'nin Macaristan'da bu yıl üretime başlaması beklenen bir fabrika inşa ettiğini ve Türkiye’deki fabrikanın da 2026 yılında üretime geçeceğini söyledi.

AVRUPA’YA LÜKS MARKAYLA GİRECEK

Stella Li, BYD'nin lüks Yangwang markasını 2027'de Avrupa'da piyasaya süreceğini söyledi.

Li, BYD'nin Avrupa talebini karşılayacak tüm elektrikli araçları üretmesinin ne kadar süreceği sorulduğunda ise, "Bize iki ila üç yıl verin" diye yanıt verdi.