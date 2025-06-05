FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

BYD'nin indirim kampanyası sektörü sarstı! Çin'den jet hızında açıklama: Düzenleyici adımlar atılacak...

Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin indirim kampanyası otomobil sektöründe yankı uyandırdı. Çin Ticaret Bakanlığı indirim kampanyasından oluşan dengesizlikten dolayı müdahale için kolları sıvadı. Bakanlık, sektöre yön verecek önlemler için çalışmalara başladı.

BYD'nin indirim kampanyası sektörü sarstı! Çin'den jet hızında açıklama: Düzenleyici adımlar atılacak...
Ezgi Sivritepe

Otomobil sektöründe öne çıkan Çinli otomobil markası BYD, yüzde 30 indirim kampanyası ile satışlarını önemli ölçüde artırdı. Dev markanın başlattığı indirim kampanyası ile sektörde dengeler olumsuz yönde etkilendi. piyasa istikrarını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı, sektöre yön verecek önlemler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Otomobil-3-jpg

Yerli üreticilerin satışlarını ciddi oranda etkileyen BYD'nin indirimi belirgin düşüşlere ve hisse senetlerinde sert değer kayıplarına yol açtı. Özellikle yeni girişimler ve orta ölçekli üreticiler bu fiyat savaşından ciddi biçimde etkilenirken, sektörde sürdürülebilirlik tartışmaları yeniden gündeme taşındı.

ELKETRİKLİ ATAÇ

DÜZENLEYİCİ ADIMLAR ATILACAK!

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, otomobil tüketim piyasasında yaşanan yoğun rekabetin ortaya çıkardığı sorunların inceleneceği ve sektör temsilcileriyle toplantılar yapılacağı belirtildi. Bakanlık, “Otomobil tüketim piyasasındaki politika rehberliğini hızlandıracağız” diyerek, fiyatlandırma stratejileri, rekabet dengesi ve tüketici korunması gibi başlıklarda düzenleyici adımların atılacağını duyurdu.

iStock-2164350525

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ADİL BİR ÇERÇEVE HEDEFLENİYOR

Bakanlık, piyasa istikrarının korunması amacıyla "rekabet ayarlamaları" yapılacağını da bildirdi. Bu kapsamda aşırı fiyat indirimlerinin yol açtığı dengesizliklerin önüne geçilmesi, rekabetin daha sürdürülebilir ve adil bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaş zammın azizliğine uğradıVatandaş zammın azizliğine uğradı
Japon otomobil devine Çin engeli!Japon otomobil devine Çin engeli!

Anahtar Kelimeler:
Çin indirim elektrikli araba BYD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İnceleme başlatılmıştı: Papara'dan hesap blokeleri hakkında açıklama!

İnceleme başlatılmıştı: Papara'dan hesap blokeleri hakkında açıklama!

Şok Market'te satılıyor, her şubesinde var! Bakanlık bu kez dev firmaları ifşa etti

Şok Market'te satılıyor, her şubesinde var! Bakanlık bu kez dev firmaları ifşa etti

İddianamede önemli gelişme: Kılıçdaroğlu zorla getirilecek...

İddianamede önemli gelişme: Kılıçdaroğlu zorla getirilecek...

Yer: İtalya! Önce boğdu sonra başını kesip benzinle yaktı

Yer: İtalya! Önce boğdu sonra başını kesip benzinle yaktı

Süper Lig oyuncusu ülkesine dönmeden Maliye çağırdı!

Süper Lig oyuncusu ülkesine dönmeden Maliye çağırdı!

BYD'nin indirim kampanyası sektörü sarstı!

BYD'nin indirim kampanyası sektörü sarstı!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.