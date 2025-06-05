BYD'nin indirim kampanyası sektörü sarstı! Çin'den jet hızında açıklama: Düzenleyici adımlar atılacak...

Otomobil sektöründe öne çıkan Çinli otomobil markası BYD, yüzde 30 indirim kampanyası ile satışlarını önemli ölçüde artırdı. Dev markanın başlattığı indirim kampanyası ile sektörde dengeler olumsuz yönde etkilendi. piyasa istikrarını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı, sektöre yön verecek önlemler üzerinde çalışıldığını belirtti.

Yerli üreticilerin satışlarını ciddi oranda etkileyen BYD'nin indirimi belirgin düşüşlere ve hisse senetlerinde sert değer kayıplarına yol açtı. Özellikle yeni girişimler ve orta ölçekli üreticiler bu fiyat savaşından ciddi biçimde etkilenirken, sektörde sürdürülebilirlik tartışmaları yeniden gündeme taşındı.

DÜZENLEYİCİ ADIMLAR ATILACAK!

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, otomobil tüketim piyasasında yaşanan yoğun rekabetin ortaya çıkardığı sorunların inceleneceği ve sektör temsilcileriyle toplantılar yapılacağı belirtildi. Bakanlık, “Otomobil tüketim piyasasındaki politika rehberliğini hızlandıracağız” diyerek, fiyatlandırma stratejileri, rekabet dengesi ve tüketici korunması gibi başlıklarda düzenleyici adımların atılacağını duyurdu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ADİL BİR ÇERÇEVE HEDEFLENİYOR

Bakanlık, piyasa istikrarının korunması amacıyla "rekabet ayarlamaları" yapılacağını da bildirdi. Bu kapsamda aşırı fiyat indirimlerinin yol açtığı dengesizliklerin önüne geçilmesi, rekabetin daha sürdürülebilir ve adil bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.