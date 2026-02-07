FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

BYD’nin yatırım yapmayacağı iddia edilmişti! Bakan Kacır'dan 'yaptırım' açıklaması

Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımlarını askıya aldığına ilişkin iddialar gündeme geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konu ile ilgili bilgi verdi. Bakan Kacır, BYD’nin Manisa’daki 1 milyar dolarlık yatırımının teşvik mevzuatı kapsamında izlendiğini ve yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde mevzuatta yer alan yaptırımların uygulanacağını söyledi.

BYD’nin yatırım yapmayacağı iddia edilmişti! Bakan Kacır'dan 'yaptırım' açıklaması
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BYD’nin Türkiye’deki yatırım planlarını askıya aldığı yönündeki iddiaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Manisa’daki yatırım sürecine ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı.

BYD’nin yatırım yapmayacağı iddia edilmişti! Bakan Kacır dan yaptırım açıklaması 1

BAKAN KACIR SORULARA CEVAP VERDİ

Önergede, Çin merkezli BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım yapmayı ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim tesisi kurmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı. Kılıç, Bakan Kacır’a, şirketin söz verdiği yatırımın bugüne kadar ne kadarını hayata geçirdiği ile yatırım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar ve olası teşvik iptallerinin ayrıntılarını sordu.

BYD’nin yatırım yapmayacağı iddia edilmişti! Bakan Kacır dan yaptırım açıklaması 2

“YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK”

Bakan Kacır ise soru önergesine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Ülkemize yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair Karar kapsamında; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Manisa ili ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörümüze, ihracatımıza ve ülke kalkınmamıza değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde; otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.

BYD’nin yatırım yapmayacağı iddia edilmişti! Bakan Kacır dan yaptırım açıklaması 3

“YATIRIM YAPILMAZ MÜEYYİDELER UYGULANIR”

Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.
Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restoranlarda yeni dönem başladı! Hesapta yazıyorRestoranlarda yeni dönem başladı! Hesapta yazıyor
İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergiİran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Fatih Kacır BYD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.