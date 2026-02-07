BYD’nin yatırım yapmayacağı iddia edilmişti! Bakan Kacır'dan 'yaptırım' açıklaması

BYD’nin Türkiye’deki yatırım planlarını askıya aldığı yönündeki iddiaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın Manisa’daki yatırım sürecine ilişkin verdiği soru önergesini yanıtladı.

BAKAN KACIR SORULARA CEVAP VERDİ

Önergede, Çin merkezli BYD’nin Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar büyüklüğünde yatırım yapmayı ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim tesisi kurmayı taahhüt ettiği hatırlatıldı. Kılıç, Bakan Kacır’a, şirketin söz verdiği yatırımın bugüne kadar ne kadarını hayata geçirdiği ile yatırım yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar ve olası teşvik iptallerinin ayrıntılarını sordu.

“YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK”

Bakan Kacır ise soru önergesine verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"BYD firmasının ülkemizde yapacağı yatırım, mevcut teşvik mevzuatımızın çizdiği sınırlar dâhilinde desteklenmiştir. Ülkemize yeni nesil araç teknolojilerinin kazandırılmasını amaçlayan bu proje, yatırımlara proje bazlı destek verilmesine dair Karar kapsamında; yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Manisa ili ve bölge ekonomisine, otomotiv sektörümüze, ihracatımıza ve ülke kalkınmamıza değer katması hedeflenen bu yatırım sayesinde; otomotiv yan sanayimiz başta olmak üzere otomotiv sektörüyle güçlü tedarik bağlantıları bulunan farklı sektörlerde yeni yatırımların önü açılacak, yeni nesil ve çevre dostu elektrikli araçlara dönüşümün sağlanması yönünde önemli bir adım atılmış olacaktır.

“YATIRIM YAPILMAZ MÜEYYİDELER UYGULANIR”

Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak, yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızca eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur."