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BYD'ye tepki yağıyor! Macaristan'da ağır suçlama

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'deki fabrika planını askıya alıp Macaristan tesisine odaklandı. BYD, Macaristan’da yapılan fabrikayla ilgili çevre kurallarını ihlal ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi.

BYD'ye tepki yağıyor! Macaristan'da ağır suçlama
Cansu Çamcı

Küresel elektrikli araç pazarının lider oyuncularından Çinli otomotiv devi BYD, Macaristan’da yapımı süren fabrikasına ilişkin çevre kurallarını ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

"AVUKATIMIZ DEVREDE"

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Belgrad’da düzenlenen uluslararası bir konferansın oturum aralarında Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Li, “Bu yanlış bir iddia. Buna yanıt vermesi için avukatımız devrede çünkü yanlış bir şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

POLİS İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Macaristan polisi, BYD’nin ülkenin güneyindeki Szeged kentinde inşa ettiği fabrika sahasından zehirli toprağı başka bir noktaya taşıyarak çevre kurallarını ihlal ettiği iddialarını inceliyor.

Söz konusu süreç, Macaristan’da büyüyen elektrikli araç sektörüne yönelik çevre hassasiyetlerinin daha yakından takip edildiğine işaret ediyor.

Başbakan Peter Magyar’ın yeni yönetiminin, selefi Viktor Orban döneminde geri planda kaldığı belirtilen çevre kaygılarını daha fazla dikkate aldığı değerlendiriliyor.

BATARYA ÜRETİCİLERİ DE MERCEK ALTINDA

Macaristan’da elektrikli araç ve batarya yatırımları son dönemde daha fazla denetimle karşı karşıya kalıyor.

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. ve Samsung SDI gibi batarya üreticileri de ülkede çevresel etkiler nedeniyle incelemelerin odağında yer aldı.

BYD ise Macaristan’daki fabrika yatırımına odaklanmayı sürdürdüğünü bildiriyor.

BYD ye tepki yağıyor! Macaristan da ağır suçlama 1

"TESİSİ BİR AN ÖNCE HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Stella Li, BYD’nin Macaristan’daki fabrikaya odaklanmaya devam ettiğini belirterek, “Bu tesisi mümkün olan en kısa sürede hızlandırmak istiyoruz” dedi.

Li, bu ayın başında yaptığı açıklamada, Macaristan’daki otomobil montajının yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağını söylemişti.

AVRUPA’DA İKİNCİ TESİS ARAYIŞI SÜRÜYOR

BYD, Avrupa’da ikinci üretim tesisi için de yer arayışını sürdürüyor.

Li, şirketin Avrupa’daki ikinci tesis için kısa liste oluşturduğunu ancak nihai kararın henüz verilmediğini ifade etti.

BYD’nin farklı seçeneklere açık olduğunu belirten Li, “Mevcut bir tesisi satın almaya da, ortaklık kurmaya da, kendi tesisimizi inşa etmeye de açığız” dedi.

SIRBİSTAN DA GÜNDEMDE

Stella Li, Sırbistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de bir araya geldi.

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sırbistan’ı, BYD’nin Avrupa’daki üretim ağının daha da geliştirilmesinde “önemli bir nokta” olarak gördüklerini ifade etti.

BYD’NİN TÜRKİYE PLANI ASKIDA

BYD, 2024’te Türkiye’de 1 milyar dolarlık yatırımla elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi kuracağını açıklamıştı. Manisa’da kurulması planlanan fabrikanın yıllık 150 bin araç kapasitesine sahip olması, bünyesinde mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi de bulunması öngörülüyordu.

Ancak şirketin Avrupa üretim stratejisinde önceliği Macaristan’daki tesisine verdiği, Türkiye’deki fabrika planının ise askıya alındığı belirtildi. BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Avrupa’da ikinci üretim tesisi için mevcut bir fabrikanın satın alınması, ortaklık kurulması ya da yeni tesis inşa edilmesi seçeneklerine açık olduklarını ifade etti.

Türkiye yatırımı için daha önce 2026 sonunda üretime geçilmesi hedeflenirken, son açıklamalarla bu takvime ilişkin belirsizlik arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan BYD
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