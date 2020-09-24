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California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

OTOMOTİV HABERLERİ  | 24.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

California'da, 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklama kararı alındı.

California, 2035'e kadar benzinli ve dizel araçları yasaklayacak

ABD'nin California eyaleti, 2035'e kadar iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında benzinli ve dizel araçları yasaklama kararı aldı.

California Valisi Gavin Newsom, eyalette 2035'e kadar karbon salan fosil yakıtlı araçları yasaklayan kararı imzaladı.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2035'ten itibaren eyalette karbon salan araçların kullanımına müsaade edilmeyecek.

Kararın, bu yıl eyalette 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yangınlarda kül olmasının ardından alınması dikkati çekti.

KAYNAK:AA

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