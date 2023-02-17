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Çarpıcı karar: Otomobil devi, 363 bine yakın aracını geri çağırdı

17.02.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada hangi araçların geri çağrıldığı bilgisi verildi. Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'tan ise "geri çağırma" kelimesinin kullanılmasına tepki geldi.

Çarpıcı karar: Otomobil devi, 363 bine yakın aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla şok bir karar ile gündemde. Şirket, yazılım güncellemesi yapmak üzere 362 bin 758 aracını geri çağırma kararı verdi. ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, hangi araçların geri çağrıldığına ilişkin önemli bilgiler yer aldı.

TESLA'DAN 363 BİNE YAKIN ARACI İÇİN GERİ ÇAĞIRMA!

Söz konusu açıklamada, Tesla'nın güvenlik sorunları nedeniyle Tam Otonom Sürüş Beta (FSD Beta) yazılımı ile donatılmış 2016-2023 Model S, Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçları geri çağırdığı bildirildi.

Tesla'nın FSD Beta sisteminin kazalara neden olabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ve 362 bin 758 aracını geri çağırdığı kaydedildi.

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ELON MUSK'TAN TEPKİ

Öte yandan, Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kablosuz bir yazılım güncellemesini içeren eylem için "geri çağırma" kelimesinin kullanılmasına tepki gösterdi.

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Elon Musk Tesla geri çağırma

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