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CBR1000RR-R Fireblade SP Türkiye'de satışa çıktı! İşte CBR1000RR-R Fireblade SP'nin özellikleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.07.2020 10:40 | Son Güncelleme

Dünyanın en çok satan motosiklet markalarından olan Honda, bugüne kadar ürettiği en güçlü motosikleti olan CBR1000RR-R Fireblade SP modelini bugün itibarıyla Türkiye’de sınırlı adette satışa çıkardı. Motosikletin satış fiyatı ise 290 bin TL olarak belirlendi.

CBR1000RR-R Fireblade SP Türkiye'de satışa çıktı! İşte CBR1000RR-R Fireblade SP'nin özellikleri

5 yıldır Türkiye’de ve dünyanın en çok satan motosiklet markalarından biri olmayı başaran Honda, motosiklet tutkunlarının heyecanla beklediği CBR1000RR-R Fireblade SP modelini Türkiye’de sınırlı sayıda satışa çıkardı.

218 BEYGİR

Honda Racing Corporation (HRC)’dan ilham alınarak Grand Prix Kırmızısı rengi ile tasarlanan CBR1000RR-R Fireblade SP modeline Türkiye’de sayılı motosiklet tutkunu sahip olabilecek. Yeni Fireblade, Honda’nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak 201 kg ağırlığı ve 218 beygirlik gücü ile bugüne kadar üretilen en güçlü dört silindirli motor olma unvanını taşıyor.

MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez’in kullandığı RC213V’nin alt yapısına sahip olan 2020 model CBR1000RR-R Fireblade SP, yakıt verimliliği ve düşük sürtünme gibi çözümler noktasında RC213V’nin teknolojisinden yararlanıyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP’de çekiş kontrol sistemi bir önceki versiyona göre daha da optimize edildi. Yeni eklenen Kalkış Kontrol Sistemi (Launch Control) özelliği ile motor gücü ve Wheelie Control parametreleri otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Quickshifter standart donanım olarak sunuluyor.

CBR1000RR-R FIREBLADE SP'NİN FİYATI

Sürüş destek sistemleri paketi kapsamında ise yeni Brembo fren kaliperleri ile birlikte 330 mm çapındaki radyal mono blok diskler ve iki tipli ABS mükemmel bir fren performansı sunuyor. Ayrıca gerek grenaj gerekse de sürücünün oturma pozisyonu aerodinamik olarak yüksek performans için uyarlandı. Grenaj üzerinde MotoGP’de kullanılan ve ilave yere basma kuvveti oluşturan kanatçıklar bulunuyor. CBR1000RR-R Fireblade SP’de kullanım konforunu artırmak amacıyla renkli TFT ekran, elektronik süspansiyon ve Akıllı Anahtar Sistemi gibi donanımlar da yer alıyor.

Motosikletin satış fiyatı ise 290 bin TL olarak belirlendi.

Kaynak: İHA

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