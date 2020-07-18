CBR1000RR-R Fireblade SP Türkiye'de satışa çıktı! İşte CBR1000RR-R Fireblade SP'nin özellikleri

5 yıldır Türkiye’de ve dünyanın en çok satan motosiklet markalarından biri olmayı başaran Honda, motosiklet tutkunlarının heyecanla beklediği CBR1000RR-R Fireblade SP modelini Türkiye’de sınırlı sayıda satışa çıkardı.

218 BEYGİR

Honda Racing Corporation (HRC)’dan ilham alınarak Grand Prix Kırmızısı rengi ile tasarlanan CBR1000RR-R Fireblade SP modeline Türkiye’de sayılı motosiklet tutkunu sahip olabilecek. Yeni Fireblade, Honda’nın yenilikçi ve gelişmiş teknolojilerini geniş kitlelere ulaştırma felsefesine paralel olarak 201 kg ağırlığı ve 218 beygirlik gücü ile bugüne kadar üretilen en güçlü dört silindirli motor olma unvanını taşıyor.

MotoGP şampiyonu Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez’in kullandığı RC213V’nin alt yapısına sahip olan 2020 model CBR1000RR-R Fireblade SP, yakıt verimliliği ve düşük sürtünme gibi çözümler noktasında RC213V’nin teknolojisinden yararlanıyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP’de çekiş kontrol sistemi bir önceki versiyona göre daha da optimize edildi. Yeni eklenen Kalkış Kontrol Sistemi (Launch Control) özelliği ile motor gücü ve Wheelie Control parametreleri otomatik olarak ayarlanabiliyor. Ayrıca Quickshifter standart donanım olarak sunuluyor.