Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip, ağır hasarlı araçları piyasaya sürüyorlarmış... Hepsine el konuldu

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de “Change Araç” çetesine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 27 adet araca el konulduğunu duyuran Yerlikaya, "Aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden operasyoun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Mersin’de “Change Araç” çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;
Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım.
Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."
