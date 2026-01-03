FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip, ağır hasarlı araçları piyasaya sürüyorlarmış... Hepsine el konuldu

Son dakika haberi: Mersin’de “Change Araç” çetesine yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 1 milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yurt dışından kaçak yollarla getirilen araçların şasi numaralarını “Ağır Hasarlı” araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip, ağır hasarlı araçları piyasaya sürüyorlarmış... Hepsine el konuldu
Devrim Karadağ

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de “Change Araç” çetesine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 27 adet araca el konulduğunu duyuran Yerlikaya, "Aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden operasyoun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

"Mersin’de “Change Araç” çetesine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 Milyar 180 Milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.

  • 14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip, ağır hasarlı araçları piyasaya sürüyorlarmış... Hepsine el konuldu 1

ARAÇLARA EL KONULDU

  • 27 adet araca el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu;

PİYASAYA SÜRÜYORLARMIŞ

  • Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını “Ağır Hasarlı” araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları,
  • Çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip, ağır hasarlı araçları piyasaya sürüyorlarmış... Hepsine el konuldu 2

İKİNCİ EL ARAÇ ALIRKEN DİKKAT!

Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım.

Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip, ağır hasarlı araçları piyasaya sürüyorlarmış... Hepsine el konuldu 3

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi yalı rekor fiyata satışa çıktı! İşte istenen ücretTarihi yalı rekor fiyata satışa çıktı! İşte istenen ücret
Murat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdiMurat Göktaş en düşük emekli aylığı için rakam verdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mersin Otomobil son dakika ikinci el otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.