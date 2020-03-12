FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Çin'de koronavirüsten etkilenen oto satışları yüzde 79 düştü

Çin'de koronavirüsten etkilenen oto satışları yüzde 79 düştü

OTOMOTİV HABERLERİ  | 12.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Koronavirüsün vurduğu Çin'de otomobil satışları şubat ayında yüzde 79 düşüşle en büyük aylık kaybı gösterdi.

Çin'de koronavirüsten etkilenen oto satışları yüzde 79 düştü

Çin'de koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribat kendini göstermeye devam ediyor.

Son olarak Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre şubat ayında otomobil satışları yüzde 79 gerileyerek en büyük aylık düşüşü gerçekleştirdi. Koronavirüs salgınının insanların evlerine kapanmalarına yol açması Ocak-Şubat döneminde ise Çin'de araç satışlarının yüzde 42 azalmasına yol açtı.

Dünyanın en büyük otomobil piyasasını oluşturan Çin'de satışlar bir yıl önce aynı aya kıyasla 310 bine düştü. Böylece düşüş 20. ayda da devam etti. Birliğin yetkililerinden olan Chen Shihua "otomobil satışları 2005'ten beri görülmeyen seviyelere döndü" diye konuştu.

Donfgeng Motor Group ve ortakları Honda Motor, Renault, Peugeot gibi otomobil üreticileri virüs nedeniyle fabrikalarının üretime yeniden başlamasını ertelemişti. Tesla da Şanghay'daki üretim planlarını ertelemişti.

KAYNAK:REUTERS

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Orada birçok sır ve iz var' 'Orada birçok sır ve iz var'
40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, Çin, otomobil,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

19 yaşındaki genç kız babasına kurşun yağdırarak öldürdü

40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

İstanbul'da marketlerde yoğunluk! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

İstanbul'da marketlerde yoğunluk! Ürün stoklarıyla ilgili önemli açıklama

Petrol fiyatlarındaki düşüşün faturası 30 milyar dolar

Petrol fiyatlarındaki düşüşün faturası 30 milyar dolar

Dolar yükselişe geçti... İşte günün ilk rakamları

Dolar yükselişe geçti... İşte günün ilk rakamları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İkinci el otomobilde yeni dönem başlıyor!

İşte KKTC'nin yerli otomobili

İşte KKTC'nin yerli otomobili

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

Yerli otomobille ilgili önemli gelişme

İkinci elde fiyatlar da satışlar da arttı! 40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

40 bin TL'lik araç 50 bin TL oldu

8 milyon liralık servet, yediemin otoparkında çürüyor

8 milyon liralık servet çürüyor

'Türkiye'nin Otomobili', üretiminin yapılacağı Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak

Yerli otomobilde önemli gelişme! Tarih verildi

Şubat ayında en çok tercih edilen otomobiller

En çok onlar tercih edildi

Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor

Binek otomobil ihracatı 'tam gaz' devam ediyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.