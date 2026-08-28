Çin'de rekabet kızıştı: 5 ayda 542 yeni araç piyasaya sürüldü! Ömürleri 3 ay bile sürmüyor

Çin otomotiv sektörü, yeni model lansmanlarında daha önce görülmemiş bir hızla ilerlediği aktarıldı. Çok sayıda üreticinin satışlarını artırabilmek amacıyla peş peşe yeni araçlar piyasaya sürmesinin, sektörde yoğun rekabete ve model enflasyonuna yol açtığı belirtildi.

OCAK- MAYIS DÖNEMİNDE MODEL

Nikkei Asia'nın haberine göre; BYD İcra Başkan Yardımcısı He Zhiqi geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'de ocak-mayıs döneminde 542 yeni modelin piyasaya sürüldüğünü açıkladı. Habere göre bu, günde ortalama 3,6 yeni modele karşılık geliyor.

8 OTOMOTİV SÜRÜCÜSÜ AYNI ANDA ARAÇLARINI TANITTI

Ancak bazı günlerde bu ortalamanın çok daha üzerine çıkıldığı aktarıldı. Örneğin 16 Temmuz, Çin otomotiv sektöründe "Çılgın Perşembe" olarak anılmaya başlandı. En az 8 otomotiv üreticisi aynı gün yeni araçlarını tanıttı.

YENİ MODELLERİN ÖMRÜ 3 AYI BİLE BULMUYOR

Çinli otomobil üreticilerinin yurt dışı satışları hızla artarken, iç pazarda daha zorlu bir tablo ortaya çıktı. Ülkedeki toplam otomobil satışlarının yüzde 21 gerilediği, yeni enerjili araç satışlarının ise değişen vergi teşviklerinin de etkisiyle yüzde 13 düştüğü belirtildi.

YOĞUN REKABET MALİYETİ DE ARTIRDI

Sektördeki yoğun rekabetin üreticilerin maliyetini de artırdığı belirtildi. BYD yöneticisi He Zhiqi, mevcut durumu "acımasız" olarak nitelendirirken, yeni bir otomobil geliştirmenin yıllar sürebildiğini ve yaklaşık 1 milyar yuan (149 milyon dolar) maliyet yaratabildiğini söyledi.

Ancak üreticilerin büyük yatırımlarla geliştirdiği yeni modeller, piyasaya çıktıktan sonra uzun süre avantaj sağlayamıyor. Zhiqi'ye göre yeni bir modelin piyasaya sürülmesinin ardından oluşan heyecan ve satış ivmesi, piyasaya sürekli yeni araçların sunulması nedeniyle 3 ayı bile bulmadan sona eriyor.

BYD'NİN SATIŞLARI 6 YIL SONRA İLK KEZ GERİLEDİ

Yoğun rekabetin etkileri sektörün en büyük oyuncularından BYD'de de görüldü.

Nikkei Asia'nın aktardığı verilere göre BYD'nin satışları yılın ilk 6 ayında yüzde 16 geriledi. Bu düşüş, şirketin 6 yıl sonra ilk kez bir yılın ilk yarısında satış kaybı yaşaması anlamına geliyor.

Diğer Çinli üreticiler de benzer baskılarla karşı karşıya. Seres Group'un net zarar açıklaması beklenirken, Great Wall Motor'un yılın ilk yarısındaki net kârının yaklaşık yüzde 60 düşebileceği öngörülüyor.

"NE PAHASINA OLURSA OLSUN BÜYÜME"

"Her ne pahasına olursa olsun büyüme" stratejisi sorgulanıyor. Sektördeki sorunların önemli bir bölümünün, otomobil üreticilerinin pazar payı ve büyüme uğruna yeni modelleri aşırı hızlı piyasaya sürmesinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio'nun CEO'su William Li de otomotiv pazarındaki dönüşüme dikkat çekiyor. Li, birçok hanenin halihazırda bir otomobile sahip olduğunu belirterek, sektörün artık yalnızca satış hacmini artırmaya odaklanan geleneksel modelden uzaklaşması gerektiğini savunuyor.

Bu değişimin, daha düşük ancak daha istikrarlı satışlar ve daha kontrollü bir yeni model lansmanı anlamına gelmesi bekleniyor.

Ancak Çin otomotiv pazarındaki rekabetin yoğunluğu, üreticilerin yeni modellerden geri adım atmasını zorlaştırdığı vurgulandı.

Habere göre şirketler, rakiplerinin gerisinde kalmamak için yeni araç geliştirme ve piyasaya sürme yarışını sürdürürken, yüzlerce yeni modelin aynı anda pazara girmesi üreticilerin kendi ürünlerinin ömrünü de kısalttı.