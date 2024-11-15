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Çinli otomobil devi BYD yeni modelleri belli oldu! Fiyatlar da açıklandı, en ucuz model...

15.11.2024 17:33
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BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin satışına Kasım ayı sonunda başlayacaklarını duyurdu. Ergun, "Kasım ayının son haftasında araçları teslim etmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede, Kasım sonu ile birlikte yaklaşık 35-40 günlük bir süreç içinde 6 bin aracı müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Öte yandan tanıtılan BYD modellerinin fiyatları da belli oldu.

Çinli otomobil devi BYD yeni modelleri belli oldu! Fiyatlar da açıklandı, en ucuz model...

BYD Türkiye, Türkiye'de satışa sunacağı 4 modelin tanıtımına ilişkin İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, burada yaptığı konuşmada, toplantının BYD'nin 30'uncu kuruluş yıl dönümüne denk geldiğini kaydederek, BYD'nin çok ciddi insan kaynağına, bilgi birikimine sahip olan ve inovasyonu hayatının her birine yaymak için çok ciddi çalışmalar yapan, dünyanın çok çeşitli yerlerinde faaliyet gösteren bir firma olduğunu anlattı.

BYD'nin AR-GE çalışmalarında oldukça ileri olduğunu dile getiren Ergun, çok sayıda patent başvurularının olduğunu söyledi.

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Ergun, BYD'nin üretim hızının oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, "BYD ilk bir milyon aracını tam 13 yılda, daha sonraki iki milyonluk yani üç milyona ulaşırken ilave iki milyon aracı 18 ayda üretmiş. Sonra iki milyon daha üretmiş, onu da aşağı çekmiş 9 ay. Sonraki iki milyonlar da hep düşe düşe gelmiş ve ilk bir milyonla baktığımız zaman inanılmaz bir hız. En son 9 milyona ulaşırken de ilave iki milyonu tam 6 ay içinde üretti." diye konuştu.

"YIL SONUNA KADAR SATIŞLARDA 6 BİN ARACI MÜŞTERİLERİMİZE TESLİM EDECEĞİZ"

BYD Türkiye Genel Müdürü Ergun, 2024'ün 8 ayında dünyada satılan bütün yeni enerji araçlarının yaklaşık 4'te birinin BYD'nin ürettiği bilgisini paylaştı.

BYD'nin dünya çapında ekimde sadece bir ayda 500 bin araba sattığını vurgulayan Ergun, şöyle devam etti:

"Şöyle bir ölçüye baktığınız zaman Türkiye pazarında bir milyonu geçince işte rekorlar kırılıyor bütün yıl. BYD'nin bir aylık satış rakamı aşağı yukarı yarısı gibi bir rakam. Çok özel hakikaten gerçekten çok çarpıcı. Bütün bu müşteri beğenisiyle de ulaşılan rakamların sonrasında aslında BYD'nin pazara sunduğu modellerden bir marka vaadi var. Bu vaadi de müşteriler tarafından gerçekten hissediliyor ve araçları satın alan müşteriler bunu söylüyor. BYD premium özellikleri, ulaşılabilir fiyatlarla müşterilere sunma vaadini taşıyor. Bizim bugüne kadar sınırlı sayıda sattığımız bundan sonra çok daha fazla yüksek satış adetlerine ulaşacağımız modellerde de biz bu geri bildirimi müşterilerimizden Türkiye'de de alıyoruz."

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Ergun, Türkiye'deki otomotiv pazarına değinerek, dünyada da çok konuşulduğu üzere geleceğin "elektrikli"de olduğunu belirtti.

BYD'nin Türkiye'deki mevcut durumuna dikkati çeken Ergun, "Geçen yıl düşük adetlerde bir satış adediyle başlamıştık. Değişik süreçler gelişti zaman içerisinde. Bir senede, sadece iki modelimizle, neredeyse 2 bin 500'ü biraz geçen bir adede ulaşmıştık. Bizim bugün itibariyle start verdiğimizi düşünürseniz ithalat süreçleriyle böyle kasımın son haftasında araçları teslim edebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla kasım sonundan itibaren de baktığınız zaman yaklaşık 35-40 günlük bir dönem içinde 6 bin aracı müşterilerimize teslim edeceğiz." dedi.

Ergun, kasım ayının sonunda satışa başlayacaklarını da bildirdi.

"ÜÇ YIL İÇİNDE DE TÜRKİYE'DEKİ İLK ÜÇ MARKADAN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergun, BYD'nin Türkiye'de yapacağı değişimin ne olacağı ve satışa başlama konusunda bir problem olup olmadığı sorusuna yönelik şöyle cevap verdi:

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"Biz premium özellikleri ulaşılabilir fiyatlarda hem de her segmentte çok farklı kimliklere sahip modellerle Türkiye pazarına sunmaya devam edeceğiz. 2024 yılındayız, yılı bitirmeden toplam 6 modelde pazara çok hızlı bir giriş yapıyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde de Türkiye'deki ilk üç markadan biri olmak istiyoruz.

Biz Türkiye'de artık satışa başlayabileceğimiz konusunda bilgilendirildik ve onun neticesinde bugüne kadar bunu bekliyorduk. Bu bilgi neticesinde artık fiyatlarımızı açıkladık ve işte ithalat işlemlerine başlayıp Türkiye'ye yeni modelleri, bu modellerle ilave modelleri getirmeye devam edeceğiz. Türk tüketicilerinin şu ana kadarki pozitif reaksiyonunda devam edeceğini düşünüyoruz."

Modellerin ÖTV dilimlerinin ne olduğu ve üretimde teşvik konusu yönündeki soru üzerine Ergun, DOLPHİN, SEAL U EV ve ATTO 3'ün yüzde 10 ÖTV diliminde olduğunu kaydetti.

Ergun, üretimle ilgili bir soru üzerine ise, "Biz tamamen Türkiye'de pazarlama satış ve satış sonrası hizmetlerinden sorumluyuz, üretim kısmının bir tarafı değiliz. Gerçekten oradaki sözleşmenin içerdiği maddeleri de birebir bilme şansımız yok. Bizim sorumluluğumuz bu ürünleri burada gördüğümüz güzel ürünleri ulaşılabilir fiyatlarda Türk tüketicisine sunmak. Açıkladığımız fiyatlar bundan sonra yine böyle ulaşılabilir fiyatlar olacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Ergun, 2024 sonunda 20'nin üzerinde aktif bayi sayısını geçeceklerini ve bunların tamamında servis hizmeti de vereceklerini sözlerine ekledi.

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YENİ MODELLER VE FİYATLARI

BYD'nin Türkiye'de kasım ayı içerisinde sunduğu yenil modeller BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV olacak.

Yeniliklerine aralık ayında da devam edecek BYD Türkiye, E segmenti amiral gemisi sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yıl sonuna kadar 6 modele çıkaracak.

Donanım seviyesine yeni özellikler eklenen BYD ATTO 3, 1 milyon 490 bin lira fiyatla satışa sunulurken, 1080 kilometre menzile sahip şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i 1milyon 850 bin lira fiyatla tercih edilebilecek.

Bununla birlikte kasım ayı içerisinde tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV 1 milyon 790 bin lira fiyatla, elektrikli DOLPHIN ise 1 milyon 280 bin lira fiyatla showroomlardaki yerini alacak.

MODEL ÖZELLİKLERİ

BYD'nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan BYD ATTO 3, 420 kilometre menzile sahip ve börf mavisi, kar beyazı, dağ grisi ve gece siyahı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. 150 kilovat (204 HP) güç ve 310 nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan otomobil, 160 kilometre/saniye maksimum hıza ulaşıyor.

ATTO 3'ün, yeni model yılı güncellemesiyle birlikte, maksimum DC şarj gücü 88 kilovattan 110 kilovata yükseltildi. Bu sayede, yüzde 10'dan yüzde 80'e hızlı şarj süresi 44 dakikadan 35 dakikaya düşürüldü.

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BYD'nin D-SUV segmentindeki şarj edilebilir hibrit modeli olan SEAL U DM-i, 145 kilovatlık (197 HP) elektrik motorunu, 72 kilovat (98 HP) gücündeki 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motoru ile kombine ederek 160 kilovat (218 HP) maksimum sistem gücü sunuyor.

18,3 kilovat/saat kapasiteli bataryasıyla, WLTP ölçümlerine göre yalnızca elektrik motoruyla 80 kilometre karma sürüş menzili sunarken, hibrit kullanımda ise toplam menzil 1080 kilometreye ulaşıyor.

BYD'nin tam elektrikli D-SUV modeli SEAL U EV, 87 kilovat/saat kapasiteye sahip yenilikçi Blade batarya ile donatılırken, segmentinde güvenliği ve dayanıklılığı üst seviyeye taşıyor.

Üst düzey güvenlik seviyesine sahip olan Blade batarya, ciddi bir trafik kazasını simüle eden zorlu bir yöntem olan Çivi Delme Güvenlik Testi'nin (Nail Penetration Test) gerekliliklerini aşmayı başarıyor.

Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Taşıtlar Test Prosedürü (WLTP) karma ölçümlerine göre 500 kilometre menzil sunan SEAL U EV, 140 kilovat DC şarj hızıyla 28 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor. 160 kilovatlık (218 HP) elektrikli motordan güç alan BYD SEAL U EV, 0-100 kilometre/saniye hızlanmasını 9,6 saniyede tamamlıyor.

BYD DOLPHIN ise kasım sonundan itibaren showroomlarda yerini alacak ve ileri teknolojisini uzun menzilli batarya gücüyle birleştiriyor.

Model, lityum demir fosfat (LFP) teknolojisine sahip 60,4 kilovat/saat kapasiteli Blade batarya, güvenlik, dayanıklılık ve performans sunuyor. 150 kilovat (204 HP) güç ve 290 nm tork üreten elektrik motoruyla 0-100 kilometre/saat hızlanmasını 7 saniyede tamamlayan araç, 160 kilometrem/saniye maksimum hıza ulaşıyor.

WLTP ölçümlerine göre 427 kilometre menzil sunan DOLPHIN, 88 kilovat DC hızlı şarj ile bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e 29 dakikada doldurabiliyor.

BYD HAN ve BYD SEAL modelleri ise aralıkta satışa sunulacak.

Kaynak: AABu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Model Araç Otomobil
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