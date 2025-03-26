Çinli otomotiv devi Chery'den Samsun'a rekor yatırım! 1 milyar dolarlık imza 5 bin kişiyi istihdam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Samsun'da kuracağı tesis için şirket temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti. Tesisin, yıllık 200 bin araç üretim kapasitesine sahip olacağı açıklandı.

Teşekkür belgesi, Türkiye'nin 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi tanıtım programının ardından, Türkiye’ye yatırım yapan şirketlere verildi.

ŞİRKET TEMSİLCİLERİ AÇIKLAMADA BULUNMADI

Samsun'da kurulacak fabrikada Chery’nin paydaşları tarafından yeni nesil elektrikli araçlar ve parçalarının üretileceği, aynı zamanda bir Ar-Ge merkezinin de yer alacağı belirtildi.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında 5 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Şirket temsilcileri programda açıklamada bulunmadı.