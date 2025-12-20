FİNANS

Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil devi üretime ara veriyor!

Küresel çip tedarikindeki yaşanan sıkıntılar Honda’yı yeniden üretim kesintisine zorladı. Şirket, bazı fabrikalarında geçici olarak üretimi durdurma kararı aldığını duyururken, bu duyuru otomotiv sektöründe çip krizinin etkilerinin henüz sona ermediğine işaret etti.

Cansu Akalp

Honda Motor, küresel çip krizinin devam eden etkileri nedeniyle önümüzdeki haftalarda Japonya ve Çin’deki bazı fabrikalarında üretimi durduracağını açıkladı.

Şirket sözcüsünün perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Honda, Japonya’daki tesislerinde 5 ve 6 Ocak tarihlerinde üretimi askıya alacak. Hangi fabrikaların bu kapsamda olduğu ise belirtilmedi.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre; Çin’deki ortak girişimi Guangqi Honda Automobile Co.’ya ait üç tesisin tamamı ise 29 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında kapalı olacak.

HİSSELER DÜŞTÜ!

Honda daha önce, üretimdeki aksaklıkların kasım ayının sonlarından itibaren giderileceğini öngördüğünü açıklamıştı. Ancak bazı fabrikalarda planlanan bu yeni duruşlar, tedarik zincirindeki sorunların hâlen devam ettiğini gösteriyor.

Haberlerin ardından Honda hisseleri Tokyo’da yüzde 1,5 değer kaybetti.

NEXPERİA KARARI KRİZ YARATMIŞTI!

Dünya genelinde otomobil üreticileri, Çin ve Hollanda arasında yaşanan Nexperia krizinden etkilenmişti.

Hollanda hükümeti, Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Nexperia'ya el koyarak şirketin faaliyetlerini kontrol altına almıştı.

Bu hamlenin ardından Çin Ticaret Bakanlığı ise Nexperia ürünlerinin Çin’den ihracatını yasaklamıştı ve otomobil üreticileri zor bir döneme girmişti. Çip sıkıntısından ciddi şekilde etkilenen Honda, küresel satış tahminini 3,62 milyon adetten 3,34 milyon adede düşürdü.

Şirket, aynı sorun nedeniyle daha önce Kuzey Amerika’daki bazı fabrikalarında da üretimi kısmış ya da geçici olarak durdurmuştu.

