FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  3. Otomotiv

Çivi bile çakılmadı! "Türkiye, BYD'ye ciddi bir ceza kesebilir"

Türkiye'ye verdiği yatırım sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından Çinli otomotiv üreticisi BYD'ye 1 milyar dolar değerinde ceza kesilebilir. İşte detaylar...

Cansu Çamcı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, Temmuz 2024'te imzalanan sözleşme ile Türkiye'nin Manisa ilinde 1 milyar dolarlık yatırım ile fabrika kuracağına ilişkin taahhüt vermişti.

Ticaret Bakanlığı ile imzalanan protokolün ardından vergi avantajından yararlanan ve Türkiye'de otomotiv piyasasının en çok satış yapan firmaları arasına yerleşen BYD, aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen henüz fabrika için çivi bile çakmadı.

8 Temmuz 2024’te imzalanan anlaşma ile BYD'ye fabrika tamamlanana kadar getireceği araçları için vergi indirimi avantajı sağlanmıştı. Bu da belli bir ithalat kotasıyla sınırlandırılmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın yazısına göre 1 yılda bitmesi gereken 150 bin araç kapasiteli ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacak tesiste somut bir ilerleme olmazken, şirkete tanınan ithalat kotası da doldu.

1 MİLYAR DOLARLIK CEZA GELEBİLİR

Altaylı’ya göre şartları yerine getirmeyen BYD’ye Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyar dolarlık yani yatırım miktarı kadar ceza kesilebilir. Marka ise aksamanın kendilerinden değil Çin hükümetinden kaynaklandığını iddia ediyor. Çin hükümetinin yatırım için gerekli onayı vermediği öne sürülüyor.

BYD’nin Macaristan’da yeni kurduğu tesislerinde deneme üretimlerine başlaması da yatırımın Türkiye dışına kayabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Szeged şehrindeki fabrikanın yılın ikinci yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor.

FABRİKA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Tesis çalışmalarının başlamaması geçtiğimiz aylarda Meclis gündemine de taşınmıştı. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yatırımın teşvik mevzuatı çerçevesinde yakından takip edildiğini belirterek, şartların yerine getirilmemesi durumunda yatırımcıya yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

BYD’nin Türkiye’ye yapacağı yatırımın, mevcut teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar dâhilinde desteklendiğini hatırlatan Kacır “Bu proje, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır. Desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur” açıklamasını yaptı.

SATIŞLARDA SERT DÜŞÜŞ

Vergi avantajı sona eren markanın satışlarında da sert düşüş yaşandı. Marka 2026 yılının ilk üç ayında 6 bin 127 araç satışı gerçekleştirirken, Mart ayında sadece 833 adet otomobil satabildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Nisan 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Nisan 2026)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Nisan 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (8 Nisan 2026)

Anahtar Kelimeler:
Türkiye BYD
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

ABD-İran savaşında iki haftalık ateşkes kararı! Hürmüz Boğazı...

VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Elektronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! Polis yoğun bakıma geldi

Petrol fiyatı sert düştü: Benzin ve motorinde büyük indirim beklentisi

ŞOK'a Samsung çift kapı buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.