FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller!

Türkiye’de satılan otomobillerin yüzde 94,6 gibi çok büyük bir bölümü otomatik vites. Peki en ucuz otomatik vites otomobiller hangileri? İşte aklınızı çelecek modeller…

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller!

Türkiye’de sıfır otomobil pazarı, son dönemlerde daha çok otomobil vites arabalardan dönüyor. Hatta ODMD verilerine göre 2025 yılında satılan her 100 otomobilin 94,6’sı otomatik vites otomobillerden oluşuyordu.

Tabii durumun böyle olmasının bazı nedenleri var. Otomatik vites otomobiller, özellikle de şehir içi kullanımda konfor ve kolaylık sağlıyorlar. Özellikle de acemi şoförler ile sürekli şehir içi kullanımdan kaynaklı yorulan sürücüler, bundan kaynaklı olarak otomatik vites otomobil tercih ediyorlar. Peki Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde milyonlarca vatandaşın kafasında yer eden bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız.

İşte Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller:

1- Hyundai i10 - 1.137.000 TL
2- Kia Picanto - 1.200.000 TL
3- Citroen e-C3 - 1.300.000 TL
4- Dacia Sandero Stepway - 1.310.000 TL
5- Hyundai i20 - 1.319.900 TL
6- Renault Clio - 1.447.000 TL
7- Hyundai Bayon - 1.502.000 TL
8- Opel Corsa - 1.517.000 TL
9- Hyundai INSTER - 1.545.000 TL
10- Fiat Egea - 1.579.900 TL

Hyundai i10 (1.137.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 1

Hyundai i10, Türkiye’deki en ucuz otomatik vitesli otomobil. Ancak bu otomobildeki otomatik şanzıman tipi biraz farklı. Kullanılan robotize sistem ile manuel şanzıman, otomatikleştiriliyor.

Kia Picanto (1.200.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 2

Kia Picanto’da da tıpkı Hyundai i10 gibi robotize şanzıman bulunuyor. AMT olarak bilinen bu şanzıman türü, genel olarak düşük şikâyet oranı ile biliniyor.

Citroen e-C3 (1.300.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 3

Listemizde yer alan Citroen e-C3’te içten yanmalı motorlu olan otomobillerdeki gibi bir şanzıman sistemi yer almıyor. Ancak bu otomobili satın aldığınız zaman da vites ile ilgili herhangi bir işiniz olmuyor.

Dacia Sandero Stepway (1.310.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 4

Renault’un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia’nın Türkiye’de en çok sevilen modeli, tahmin edebileceğiniz gibi Sandero Stepway. Bu otomobilde otomatik şanzıman türleri arasında en çok tercih edilen CVT şanzıman bulunuyor.

Hyundai i20 (1.319.900 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 5

Türkiye’de çok sevilen Hyundai i20, başlangıç seviyesinde manuel vites seçeneği sunuyor. Ancak 1.319.900 TL’yi gözden çıkardığınız an DCT otomatik şanzımana sahip Hyundai i20 satın alabiliyorsunuz. DCT şanzıman da tüketiciler tarafından genelde seviliyor.

Renault Clio (1.447.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 6

Fransız otomobil devi Renault’un Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden olan Clio’da “x-tronic” olarak isimlendirilen bir otomatik şanzıman bulunuyor. Ancak bu isim sizi yanıltmasın. X-tronic, aslında CVT şanzıman.

Hyundai Bayon (1.502.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 7

Türkiye’deki en ucuz otomatik vites arabalardan bir tanesi de Hyundai Bayon. Türkiye’de üretilen Hyundai Bayon’da i20’de olduğu gibi DCT şanzıman bulunuyor.

Opel Corsa (1.517.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 8

Opel Corsa’da 8 ileri vitesli AT8 otomatik şanzıman bulunuyor. Bu otomatik şanzıman yakıt ekonomisini ön plana çıkarıyor ve fena sayılmayan bir deneyim sunuyor.

Hyundai INSTER (1.545.000 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 9

Az önce Citroen e-C3’ten bahsederken elektrikli otomobillerde geleneksel vites sisteminin bulunmadığından bahsetmiştik. İşte Hyundai INSTER de aynı kategoriye giriyor. Bu elektrikli otomobilde gelişmiş bir vites sistemi yok. Yani otomatik vites olarak kabul ediliyor.

Fiat Egea (1.579.900 TL)

Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller! 10

Türkiye’de en çok satan otomobiller listesinin zirvesinde yer alan Fiat Egea, DCT otomatik şanzıman ile satın alınabiliyor. Ancak burada şöyle bir detay var; eğer Fiat Egea’yı otomatik vites istiyorsanız sadece dizel motor tercih etmek zorundasınız. Benzinli Egea’da otomatik vites seçeneği sunulmuyor.

Bu içeriğimizde Türkiye’deki en uygun fiyatlı otomatik vites otomobiller listesini detaylıca incelemiş olduk. Peki sizin bu alandaki tercihiniz hangisi?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone 17'nin fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin! iPhone 17'nin fiyatıyla ilgili çarpıcı tahmin!
Belediye çalışanları köpeklere işkence yaptı! Görüntülere tepki yağdıBelediye çalışanları köpeklere işkence yaptı! Görüntülere tepki yağdı

Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

ASELSAN yolunda feci kaza: Genç mühendisten acı haber

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Belediye çalışanları köpeklere işkence yaptı! Görüntülere tepki yağdı

Belediye çalışanları köpeklere işkence yaptı! Görüntülere tepki yağdı

Davayı kazandı 'Elimiz gitmiyor'

Davayı kazandı 'Elimiz gitmiyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.