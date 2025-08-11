Çok iyi seçenekler var: Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller!

Türkiye’de sıfır otomobil pazarı, son dönemlerde daha çok otomobil vites arabalardan dönüyor. Hatta ODMD verilerine göre 2025 yılında satılan her 100 otomobilin 94,6’sı otomatik vites otomobillerden oluşuyordu.

Tabii durumun böyle olmasının bazı nedenleri var. Otomatik vites otomobiller, özellikle de şehir içi kullanımda konfor ve kolaylık sağlıyorlar. Özellikle de acemi şoförler ile sürekli şehir içi kullanımdan kaynaklı yorulan sürücüler, bundan kaynaklı olarak otomatik vites otomobil tercih ediyorlar. Peki Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller hangileri? Bu içeriğimizde milyonlarca vatandaşın kafasında yer eden bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız.

İşte Türkiye’deki en ucuz otomatik vites otomobiller:

1- Hyundai i10 - 1.137.000 TL

2- Kia Picanto - 1.200.000 TL

3- Citroen e-C3 - 1.300.000 TL

4- Dacia Sandero Stepway - 1.310.000 TL

5- Hyundai i20 - 1.319.900 TL

6- Renault Clio - 1.447.000 TL

7- Hyundai Bayon - 1.502.000 TL

8- Opel Corsa - 1.517.000 TL

9- Hyundai INSTER - 1.545.000 TL

10- Fiat Egea - 1.579.900 TL

Hyundai i10 (1.137.000 TL)

Hyundai i10, Türkiye’deki en ucuz otomatik vitesli otomobil. Ancak bu otomobildeki otomatik şanzıman tipi biraz farklı. Kullanılan robotize sistem ile manuel şanzıman, otomatikleştiriliyor.

Kia Picanto (1.200.000 TL)

Kia Picanto’da da tıpkı Hyundai i10 gibi robotize şanzıman bulunuyor. AMT olarak bilinen bu şanzıman türü, genel olarak düşük şikâyet oranı ile biliniyor.

Citroen e-C3 (1.300.000 TL)

Listemizde yer alan Citroen e-C3’te içten yanmalı motorlu olan otomobillerdeki gibi bir şanzıman sistemi yer almıyor. Ancak bu otomobili satın aldığınız zaman da vites ile ilgili herhangi bir işiniz olmuyor.

Dacia Sandero Stepway (1.310.000 TL)

Renault’un alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Dacia’nın Türkiye’de en çok sevilen modeli, tahmin edebileceğiniz gibi Sandero Stepway. Bu otomobilde otomatik şanzıman türleri arasında en çok tercih edilen CVT şanzıman bulunuyor.

Hyundai i20 (1.319.900 TL)

Türkiye’de çok sevilen Hyundai i20, başlangıç seviyesinde manuel vites seçeneği sunuyor. Ancak 1.319.900 TL’yi gözden çıkardığınız an DCT otomatik şanzımana sahip Hyundai i20 satın alabiliyorsunuz. DCT şanzıman da tüketiciler tarafından genelde seviliyor.

Renault Clio (1.447.000 TL)

Fransız otomobil devi Renault’un Türkiye’de en çok tercih edilen modellerinden olan Clio’da “x-tronic” olarak isimlendirilen bir otomatik şanzıman bulunuyor. Ancak bu isim sizi yanıltmasın. X-tronic, aslında CVT şanzıman.

Hyundai Bayon (1.502.000 TL)

Türkiye’deki en ucuz otomatik vites arabalardan bir tanesi de Hyundai Bayon. Türkiye’de üretilen Hyundai Bayon’da i20’de olduğu gibi DCT şanzıman bulunuyor.

Opel Corsa (1.517.000 TL)

Opel Corsa’da 8 ileri vitesli AT8 otomatik şanzıman bulunuyor. Bu otomatik şanzıman yakıt ekonomisini ön plana çıkarıyor ve fena sayılmayan bir deneyim sunuyor.

Hyundai INSTER (1.545.000 TL)

Az önce Citroen e-C3’ten bahsederken elektrikli otomobillerde geleneksel vites sisteminin bulunmadığından bahsetmiştik. İşte Hyundai INSTER de aynı kategoriye giriyor. Bu elektrikli otomobilde gelişmiş bir vites sistemi yok. Yani otomatik vites olarak kabul ediliyor.

Fiat Egea (1.579.900 TL)

Türkiye’de en çok satan otomobiller listesinin zirvesinde yer alan Fiat Egea, DCT otomatik şanzıman ile satın alınabiliyor. Ancak burada şöyle bir detay var; eğer Fiat Egea’yı otomatik vites istiyorsanız sadece dizel motor tercih etmek zorundasınız. Benzinli Egea’da otomatik vites seçeneği sunulmuyor.

Bu içeriğimizde Türkiye’deki en uygun fiyatlı otomatik vites otomobiller listesini detaylıca incelemiş olduk. Peki sizin bu alandaki tercihiniz hangisi?