‘Çok net söyleyebiliriz’ diyerek açıkladı! İkinci el araba fiyatları düşer mi? 'Gücü 10 yaş üzerine yeten...' Bu sözlerle son noktayı koydu

İkinci el araba fiyatları ne olacak? Araç sahibi olmak isteyen çok sayıda vatandaş, sıfır araçların fiyatlarının yüksek olmasından dolayı ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak ikinci el araba fiyatlarındaki yükseliş de dikkatlerden kaçmıyor. Araba satın almak isteyen vatandaşlar, 'İkinci el araba fiyatları düşer mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sektörden 2. el araç fiyatları ile ilgili dikkat çeken sözler geldi. Peki, fiyatlar yükselecek mi düşecek mi? İşte ikinci el araç piyasasında son durum...

İKİNCİ EL PAZARINDA NORMALLEŞME OLACAK MI?

Ekotürk’te konuşan EBS Otomotiv Genel Müdürü Erol Şahin, Harika Ertunç’un “İkinci el pazarında normalleşme beklemeli miyiz? Ya da buradaki yeni normal ne? Çünkü biz hiçbir zaman eski fiyatlara dönemeyeceğimizi artık kanıksadık diye düşünüyorum. Yeni normali ne olacak?” sorusuna yanıt verdi.

“ÇOK NET SÖYLEYEBİLİRİZ”

Şahin “Bize de çok yoğun şekilde sorular geliyor zaten fiyatların düşüp düşmeyeceğine dair. Bir kere net bir şekilde şunu söyleyelim… Bu ülkede bir şeyi çok net söylemek çok zor olsa da bu konuda çok net söyleyebiliriz. Asla fiyatlar aşağıya inmeyecek.” şeklinde konuştu.

“FİYATLAR HEP YUKARIYA DOĞRU GİDECEK”

İkinci el araba fiyatlarının durumuyla alakalı “Hiçbir zaman da geriye doğru gitmeyecek. Fiyatlar hep yukarıya doğru gidecek. Zaman zaman fiyatların yukarı çıkışı hız kesebilir ama asla geriye doğru inmeyecek. Bunu net bir şekilde söyleyelim. İkinci el pazarına gelince… İkinci el pazarı aslında 2022 yılını bütün dönemlerin en iyi 2. pazarı olarak kapattı. Yıla çok hızlı başlamıştık. Temmuz ayından eylül sonuna kadarki dönemde bir geriye düşüş başlamıştı, pazar daralmaya yüz tutmuştu. Ama son 3 ayda yeniden toparladı ve pazar yılı toplamda 6 milyon 400 bin adetlik otomobil satışıyla ki toplamda da otomobil+hafif ticariyle 8 milyon 142 binle kapattı ki bu dediğim gibi en iyi 2. rakam olarak karşımıza çıktı.” dedi.

"HER 10 TANEDEN 6 TANESİ 10 YAŞIN ÜZERİNDE"

Şahin konuşmasının devamında “Piyasada aslında şöyle söylemek lazım… Satılan her 12 otomobilin 11 tanesi ikinci el. 1 tanesi sıfır araç olarak satılıyor. Ve satılan bu 11 tane ikinci el aracın da yüzde 60’ı yani her 10 taneden 6 tanesi 10 yaşın üzerinde. Hatta her 10 taneden 3 tanesi 20 yaşın üzerindeki otomobillerden oluşuyor. Yani bir bakıma bu ekonominin de otomotiv pazarının da bakışını gösteriyor bir bakıma. Bir tarafta yatırım amacıyla elindeki kaynağı aktarmaya çalışan, yani araca yatırım yapmaya çalışarak parasını korumaya çalışıp sıfır araç almaya çalışan bir kitle var. Ki bu rakam da Avrupa’da bin kişiye baktığınızda sonuncu sıradayız. Diğer taraftaysa gücü ancak 10 yaş üzerine yeten büyük bir kitle var. Bu da ikinci el pazarındaki tabloyu gösteriyor bize.” ifadelerini kullandı.