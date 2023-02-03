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'Sıfır araçta bile çıkabiliyor' O cümleyi kurmadan önce... Araba sahibi olacakken mağdur olmayın!

03.02.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Sıfır araç! Ekspertize hiç gerek yok’ Araba alırken bu cümleyi kurmadan önce dikkat! Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar otomobil piyasasındaki son durumu dikkatle takip ederken son zamanlarda artan sahte oto ekspertiz raporlarıyla 0 ve 2. el araçların kusursuz gibi satılmaya çalışıldığı belirtildi. Ekspertiz Uzmanı Kenan Öget de vatandaşlara TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ekspertizlere gitmeleri konusunda uyarıda bulundu. Öget, sıfır araçta dahi bazı sıkıntıların çıkabildiğini söyledi.

'Sıfır araçta bile çıkabiliyor' O cümleyi kurmadan önce... Araba sahibi olacakken mağdur olmayın!

Araba piyasasındaki son durum, araç sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşın gündemindeki en önemli konulardan bir tanesi. Bütçesini ayarlayıp hayalindeki arabayı satın almaya karar veren vatandaşların, satın alma işleminden önce dikkat etmesi gereken noktalar bulunuyor. Bilindiği üzere ülkedeki sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el araçlara olan talebi artırdı. Bazı satıcıların da sahte ekspertiz raporlarıyla hasarlı araçlarını kusursuz olarak gösterip satmaya çalıştığı öğrenildi. Sahte ekspertiz raporları, çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına sebep olurken, yeterlilik belgesi olmayan firmalardan alınan ekspertiz raporlarıyla yapılan araç alım satımları sonrası araçta ortaya çıkacak arızalar vatandaşları mağdur ediyor. Araç alıcılarının satış sonrası pişmanlık yaşamadan önce işinde profesyonel olan firmalar ve tüketicinin korunması açısından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi olan ekspertize gidilmesi gerektiğini dile getiren Öget, satış sırasında yaşanabilecek sıkıntılarla ilgili olarak alım yapacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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Alıcıların aracın geçmişte karıştığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesinde TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip ekspertizlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Öget, dikkat edildiği takdirde mağduriyetlerin azalacağını dile getirdi.

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'SIFIR ARAÇ, EKSPERTİZE HİÇ GEREK YOK' DEMEDEN ÖNCE...

Son zamanlarda araç alıcılarının mağduriyet sayılarında artış yaşandığını ifade eden Öget, “Araç alım satımlarında bu zamana kadar birçok mağduriyet yaşayanları gördük. Bazen araç alıcıları ‘sıfır araç ekspertize hiç gerek yok’ söyleyebiliyor." dedi.

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"SIFIR ARAÇTA DAHİ BAZI SIKINTILAR ÇIKABİLİYOR"

Öget, "Ama bu noktada sıfır araçta dahi bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Bunun fabrikasyon hatalardan veyahut da fabrikadan sonraki ana bayideki boyalardan kaynaklı, aynı şekilde sıfır olarak gördüğümüz şanzımanda yağ kaçakları olabiliyor. Bizim tavsiyemiz hangi araç olursa olsun mutlaka profesyonel firmalardan ekspertiz yapılmalı. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesi yerlere gidilmediği takdirde ticari anlamda mağduriyetler, sıkıntılar yaşanabilir." ifadelerini kullandı.

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"SIFIR ARAÇ ALSALAR DAHİ MUTLAKA EKSPERTİZE GELMELİLER"

Öget, "Vatandaşlarımız sıfır araç alsalar dahi mutlaka ekspertize gelmelerini öneriyoruz. Buradaki temel öncelikleri kurumsal firmaların olmasıdır. Çünkü merdiven altı olan bilmedikleri veyahut herhangi bir noktada sıkıntı yaşadıklarında karşı tarafa kendilerini izah edebilecekleri onların sıkıntılarını gidebilecekleri mutlaka birinin olması gerekiyor. Buna baktığınız zaman kurumsal firmaların ön planda olduğu gerçeğidir” şeklinde konuştu.

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"MERDİVEN ALTI EKSPERTİZLERDE TSE BELGESİ OLMADIĞINDAN DOLAYI YANLIŞ RAPORLAR ÇIKARILABİLİYOR"

TSE belgesi olan ekspertizlerin daha güvenilir olduğunu dile getiren Öget, “Öncelikle TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine başvurduğumuz zaman burada cihazlarımız tamamen kalibrasyondan geçiyor. Diğer cihazlarımız tamamen TSE cihazımdan onay alınarak başlamaktadır. Buradaki temel önemi de yanılma payını çok düşürmektir. Bir de güven ve kontroller sağlanıyor, o şekilde belge alınıyor. Hizmet yeterlilik belgesi zaten TSE belgesi onaylandıktan sonra verilir. Çalışanların usta ve usta öğreticilik belgeleri mevcut olmalı. Merdiven altı ekspertizlerin TSE belgesi olmadığından dolayı yanlış raporlar çıkarılabiliyor. TSE belgeli firmaların buradaki temel prensibi cihazların kalibrasyon ölçümleri yapmasıdır. Önerimiz araç alıcıları araçlarını ekspertize götürürken mutlaka ekspertizin mutlaka TSE belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor. Buradaki temel prensipte ustaların kendi işlerinde profesyonel olmasıdır” diye konuştu. (İHA)

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