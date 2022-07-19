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Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamaları dikkat çekmişti! Türkiye'de araç sayısı 3 kat arttı

19.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kabinede yaptığı açıklamalar sonrası Türkiye’deki araç sayısının 2001-2022 yılları arasında değişimi göze çarptı. Türkiye’de 2001-2022 yılları arasında araç sayısı 3 kat arttı. Yılda ortalama 1 milyon yeni araç kaydı gerçekleşti. Öte yandan elektrikli ve hibrit araçların toplam araç sayısı içerisindeki payı ise yüzde 10,7’ye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamaları dikkat çekmişti! Türkiye'de araç sayısı 3 kat arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 2001 yılında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısını 8 milyon 521 bin 956 olarak açıkladı. 2022 yılında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 25 milyonu aştı. Araç sayısındaki yıllar arası değişim 3 kat oldu.

Verilerin detayında dikkat çekici gelişmelere rastlandı. 2001 yılındaki toplam araç sayısı bir sonraki yıl 8 milyon 655 bin 170 çıktı. O tarihten itibaren yılda ortalama 1 milyon yeni araç kaydı gerçekleşti. 2001 yılında toplam araç sayısının 4 milyon 534 bin 803’ünü otomobiller oluştururken TÜİK’in son açıkladığı 2022 yılı Mayıs ayı verisine göre bu rakam yaklaşık 4 milyona ulaştı.

2022 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 25 milyon 704 bin 749 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında otomobillerin toplam araç sayısı içerisindeki payı yüzde 54,2 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAKTÖR SAYISI 1 MİLYON ARTTI

2002 yılında itibaren ele alınan veriler ışığında dikkat çeken diğer detay traktör sayısında oldu. 2002 yılından bu tarafa ülkemizdeki traktör sayısı yaklaşık 1 milyon artmış durumda. 2002 yılında 1 milyon 180 bin olan sayı 2022 yılında 2 milyonu geçti.

DEV ELEKTRİKLİ ADIMI: TOGG

Öte yandan yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçlar dünyada hızla yayılmaya başladı. Türkiye, teknolojiye ayak uydurmasının sonucunda elektrikli ve hibrit araç sayısını artırmaya devam ediyor. Bunun en büyük adımı yüzde 100 elektrikli TOGG ile atıldı. TOGG’un 2023 yılının ilk üç ayında trafiğe çıkarılması planlanıyor. Küresel çaptaki otomobil devlerinin son teknoloji araçları ülkemizde satışa sunuluyor.

Mayıs ayı verisine göre elektrikli ve hibrit araçların toplam araç sayısı içerisindeki payı ise yüzde 10,7’ye yükseldi. (İHA)

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